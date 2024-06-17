시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DCA Large Cap Stocks
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 리뷰
안정성
124
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 117%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 419
이익 거래:
1 078 (75.96%)
손실 거래:
341 (24.03%)
최고의 거래:
1 673.30 EUR
최악의 거래:
-749.00 EUR
총 수익:
57 908.16 EUR (38 755 895 pips)
총 손실:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 490.62 EUR)
연속 최대 이익:
3 338.43 EUR (9)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
81.07%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
17.12
롱(주식매수):
1 352 (95.28%)
숏(주식차입매도):
67 (4.72%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
26.05 EUR
평균 이익:
53.72 EUR
평균 손실:
-61.42 EUR
연속 최대 손실:
22 (-29.99 EUR)
연속 최대 손실:
-2 011.10 EUR (3)
월별 성장률:
4.21%
연간 예측:
51.02%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.52 EUR
최대한의:
2 159.60 EUR (6.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.94% (2 159.60 EUR)
자본금별:
23.83% (13 482.82 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
TSLA 162
NVDA 154
WFC 97
RIO 83
META 80
GOOGL 69
AMZN 68
AAPL 66
GOOG 65
UNH 49
BAC 46
MSFT 40
JPM 38
JNJ 35
MCO 33
BRKb 32
ETHUSD 31
V 27
MA 24
KO 22
BTCUSD 18
EURUSD 18
PFE 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
MU 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
LRCX 6
AVGO 5
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
ADSK 3
QCOM 3
ISRG 3
BKR 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
EW 2
EURCZK 1
CADSGD 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
ABBV 1
COR 1
AMGN 1
CTSH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
TSLA 9.7K
NVDA 4.4K
WFC 646
RIO 31
META 4K
GOOGL 3.2K
AMZN 2.1K
AAPL 4.5K
GOOG 2.9K
UNH 912
BAC 1.4K
MSFT 2.2K
JPM 993
JNJ 943
MCO 645
BRKb 762
ETHUSD 524
V 1.1K
MA 201
KO 603
BTCUSD 573
EURUSD -637
PFE 479
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
MU 377
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
LRCX 299
AVGO 315
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
ADSK 45
QCOM 110
ISRG 40
BKR 59
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
EW 11
EURCZK 0
CADSGD 0
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
ABBV -1
COR 0
AMGN -1
CTSH 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
TSLA 56K
NVDA 143K
WFC 6.2K
RIO 570
META 102K
GOOGL 32K
AMZN 31K
AAPL 32K
GOOG 31K
UNH 54K
BAC 4.5K
MSFT 41K
JPM 20K
JNJ 11K
MCO 28K
BRKb 28K
ETHUSD 1.9M
V 16K
MA 16K
KO 2.5K
BTCUSD 22M
EURUSD 549
PFE -697
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
MU 8.4K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
LRCX 4.5K
AVGO 6.4K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
ADSK 1.4K
QCOM 1.8K
ISRG 2.2K
BKR 294
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
EW 99
EURCZK -74
CADSGD -29
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
ABBV -61
COR -11
AMGN -83
CTSH 453
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 673.30 EUR
최악의 거래: -749 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 490.62 EUR
연속 최대 손실: -29.99 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Teletrade-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DCA Large Cap Stocks
월별 30 USD
117%
0
0
USD
71K
EUR
124
83%
1 419
75%
100%
2.76
26.05
EUR
24%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.