- 자본
- 축소
트레이드:
1 419
이익 거래:
1 078 (75.96%)
손실 거래:
341 (24.03%)
최고의 거래:
1 673.30 EUR
최악의 거래:
-749.00 EUR
총 수익:
57 908.16 EUR (38 755 895 pips)
총 손실:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 490.62 EUR)
연속 최대 이익:
3 338.43 EUR (9)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
81.07%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
17.12
롱(주식매수):
1 352 (95.28%)
숏(주식차입매도):
67 (4.72%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
26.05 EUR
평균 이익:
53.72 EUR
평균 손실:
-61.42 EUR
연속 최대 손실:
22 (-29.99 EUR)
연속 최대 손실:
-2 011.10 EUR (3)
월별 성장률:
4.21%
연간 예측:
51.02%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.52 EUR
최대한의:
2 159.60 EUR (6.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.94% (2 159.60 EUR)
자본금별:
23.83% (13 482.82 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|TSLA
|162
|NVDA
|154
|WFC
|97
|RIO
|83
|META
|80
|GOOGL
|69
|AMZN
|68
|AAPL
|66
|GOOG
|65
|UNH
|49
|BAC
|46
|MSFT
|40
|JPM
|38
|JNJ
|35
|MCO
|33
|BRKb
|32
|ETHUSD
|31
|V
|27
|MA
|24
|KO
|22
|BTCUSD
|18
|EURUSD
|18
|PFE
|15
|DIS
|11
|GBPAUD
|10
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|8
|MU
|8
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPCAD
|6
|LRCX
|6
|AVGO
|5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|ADSK
|3
|QCOM
|3
|ISRG
|3
|BKR
|3
|USDCAD
|2
|EUR50
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EW
|2
|EURCZK
|1
|CADSGD
|1
|TSM
|1
|IT40
|1
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CHN_H
|1
|UK100
|1
|FRA40
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|GER40
|1
|HK50
|1
|AUS200
|1
|CHN50
|1
|ES35
|1
|CH20
|1
|CHFSGD
|1
|USDCHF
|1
|ABBV
|1
|COR
|1
|AMGN
|1
|CTSH
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|TSLA
|9.7K
|NVDA
|4.4K
|WFC
|646
|RIO
|31
|META
|4K
|GOOGL
|3.2K
|AMZN
|2.1K
|AAPL
|4.5K
|GOOG
|2.9K
|UNH
|912
|BAC
|1.4K
|MSFT
|2.2K
|JPM
|993
|JNJ
|943
|MCO
|645
|BRKb
|762
|ETHUSD
|524
|V
|1.1K
|MA
|201
|KO
|603
|BTCUSD
|573
|EURUSD
|-637
|PFE
|479
|DIS
|-765
|GBPAUD
|-751
|AUDCHF
|490
|AUDNZD
|-1.4K
|MU
|377
|CADJPY
|-228
|EURGBP
|-46
|EURNZD
|-111
|GBPCAD
|-486
|LRCX
|299
|AVGO
|315
|AUDJPY
|-320
|GBPUSD
|315
|GBPJPY
|183
|AUDUSD
|-313
|EURJPY
|408
|USDJPY
|467
|ADSK
|45
|QCOM
|110
|ISRG
|40
|BKR
|59
|USDCAD
|-30
|EUR50
|242
|EURCAD
|-244
|NZDUSD
|-20
|EW
|11
|EURCZK
|0
|CADSGD
|0
|TSM
|86
|IT40
|521
|AUDCAD
|314
|EURCHF
|267
|CHN_H
|-343
|UK100
|-339
|FRA40
|259
|EURAUD
|261
|GBPCHF
|21
|GER40
|5
|HK50
|39
|AUS200
|-4
|CHN50
|191
|ES35
|185
|CH20
|-376
|CHFSGD
|19
|USDCHF
|6
|ABBV
|-1
|COR
|0
|AMGN
|-1
|CTSH
|60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|TSLA
|56K
|NVDA
|143K
|WFC
|6.2K
|RIO
|570
|META
|102K
|GOOGL
|32K
|AMZN
|31K
|AAPL
|32K
|GOOG
|31K
|UNH
|54K
|BAC
|4.5K
|MSFT
|41K
|JPM
|20K
|JNJ
|11K
|MCO
|28K
|BRKb
|28K
|ETHUSD
|1.9M
|V
|16K
|MA
|16K
|KO
|2.5K
|BTCUSD
|22M
|EURUSD
|549
|PFE
|-697
|DIS
|-508
|GBPAUD
|-4.2K
|AUDCHF
|1.8K
|AUDNZD
|-1.7K
|MU
|8.4K
|CADJPY
|-756
|EURGBP
|541
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-2.6K
|LRCX
|4.5K
|AVGO
|6.4K
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-334
|EURJPY
|5.3K
|USDJPY
|3K
|ADSK
|1.4K
|QCOM
|1.8K
|ISRG
|2.2K
|BKR
|294
|USDCAD
|-7
|EUR50
|871
|EURCAD
|-2K
|NZDUSD
|-495
|EW
|99
|EURCZK
|-74
|CADSGD
|-29
|TSM
|912
|IT40
|942
|AUDCAD
|532
|EURCHF
|352
|CHN_H
|-37K
|UK100
|-2.2K
|FRA40
|921
|EURAUD
|2K
|GBPCHF
|28
|GER40
|623
|HK50
|1.9K
|AUS200
|1.1K
|CHN50
|25K
|ES35
|2.1K
|CH20
|-230
|CHFSGD
|502
|USDCHF
|606
|ABBV
|-61
|COR
|-11
|AMGN
|-83
|CTSH
|453
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 673.30 EUR
최악의 거래: -749 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 490.62 EUR
연속 최대 손실: -29.99 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Teletrade-Sharp ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
117%
0
0
USD
USD
71K
EUR
EUR
124
83%
1 419
75%
100%
2.76
26.05
EUR
EUR
24%
1:500