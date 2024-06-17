SegnaliSezioni
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 91%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 275
Profit Trade:
953 (74.74%)
Loss Trade:
322 (25.25%)
Best Trade:
1 673.30 EUR
Worst Trade:
-749.00 EUR
Profitto lordo:
48 989.92 EUR (32 917 386 pips)
Perdita lorda:
-20 462.05 EUR (14 117 978 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 490.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 338.43 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
13.21
Long Trade:
1 209 (94.82%)
Short Trade:
66 (5.18%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
22.37 EUR
Profitto medio:
51.41 EUR
Perdita media:
-63.55 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-29.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 011.10 EUR (3)
Crescita mensile:
5.18%
Previsione annuale:
64.74%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.52 EUR
Massimale:
2 159.60 EUR (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.94% (2 159.60 EUR)
Per equità:
23.83% (13 482.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NVDA 154
TSLA 150
WFC 90
RIO 83
META 77
AMZN 62
AAPL 59
GOOGL 57
GOOG 53
UNH 46
MSFT 39
BAC 38
JPM 35
ETHUSD 31
BRKb 28
MCO 26
JNJ 26
V 25
KO 20
MA 18
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
EURCZK 1
CADSGD 1
AVGO 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NVDA 4.4K
TSLA 8.2K
WFC 434
RIO 31
META 3.7K
AMZN 1.6K
AAPL 4K
GOOGL 1.7K
GOOG 1.7K
UNH 823
MSFT 2.1K
BAC 706
JPM 811
ETHUSD 524
BRKb 547
MCO 358
JNJ 462
V 825
KO 317
MA 234
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
EURCZK 0
CADSGD 0
AVGO 157
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NVDA 143K
TSLA 40K
WFC 5.2K
RIO 570
META 95K
AMZN 28K
AAPL 28K
GOOGL 23K
GOOG 23K
UNH 52K
MSFT 40K
BAC 3.6K
JPM 17K
ETHUSD 1.9M
BRKb 26K
MCO 25K
JNJ 7.1K
V 14K
KO 2.1K
MA 18K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
EURCZK -74
CADSGD -29
AVGO 1.5K
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 673.30 EUR
Worst Trade: -749 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 490.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Teletrade-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Non ci sono recensioni
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA Large Cap Stocks
30USD al mese
91%
0
0
USD
62K
EUR
109
84%
1 275
74%
100%
2.39
22.37
EUR
24%
1:500
Copia

