- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 275
Profit Trade:
953 (74.74%)
Loss Trade:
322 (25.25%)
Best Trade:
1 673.30 EUR
Worst Trade:
-749.00 EUR
Profitto lordo:
48 989.92 EUR (32 917 386 pips)
Perdita lorda:
-20 462.05 EUR (14 117 978 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 490.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 338.43 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
13.21
Long Trade:
1 209 (94.82%)
Short Trade:
66 (5.18%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
22.37 EUR
Profitto medio:
51.41 EUR
Perdita media:
-63.55 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-29.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 011.10 EUR (3)
Crescita mensile:
5.18%
Previsione annuale:
64.74%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.52 EUR
Massimale:
2 159.60 EUR (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.94% (2 159.60 EUR)
Per equità:
23.83% (13 482.82 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NVDA
|154
|TSLA
|150
|WFC
|90
|RIO
|83
|META
|77
|AMZN
|62
|AAPL
|59
|GOOGL
|57
|GOOG
|53
|UNH
|46
|MSFT
|39
|BAC
|38
|JPM
|35
|ETHUSD
|31
|BRKb
|28
|MCO
|26
|JNJ
|26
|V
|25
|KO
|20
|MA
|18
|EURUSD
|17
|PFE
|15
|BTCUSD
|15
|DIS
|11
|GBPAUD
|10
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPCAD
|6
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|EUR50
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURCZK
|1
|CADSGD
|1
|AVGO
|1
|TSM
|1
|IT40
|1
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CHN_H
|1
|UK100
|1
|FRA40
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|GER40
|1
|HK50
|1
|AUS200
|1
|CHN50
|1
|ES35
|1
|CH20
|1
|CHFSGD
|1
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NVDA
|4.4K
|TSLA
|8.2K
|WFC
|434
|RIO
|31
|META
|3.7K
|AMZN
|1.6K
|AAPL
|4K
|GOOGL
|1.7K
|GOOG
|1.7K
|UNH
|823
|MSFT
|2.1K
|BAC
|706
|JPM
|811
|ETHUSD
|524
|BRKb
|547
|MCO
|358
|JNJ
|462
|V
|825
|KO
|317
|MA
|234
|EURUSD
|-684
|PFE
|479
|BTCUSD
|472
|DIS
|-765
|GBPAUD
|-751
|AUDCHF
|490
|AUDNZD
|-1.4K
|CADJPY
|-228
|EURGBP
|-46
|EURNZD
|-111
|GBPCAD
|-486
|AUDJPY
|-320
|GBPUSD
|315
|GBPJPY
|183
|AUDUSD
|-313
|EURJPY
|408
|USDJPY
|467
|USDCAD
|-30
|EUR50
|242
|EURCAD
|-244
|NZDUSD
|-20
|EURCZK
|0
|CADSGD
|0
|AVGO
|157
|TSM
|86
|IT40
|521
|AUDCAD
|314
|EURCHF
|267
|CHN_H
|-343
|UK100
|-339
|FRA40
|259
|EURAUD
|261
|GBPCHF
|21
|GER40
|5
|HK50
|39
|AUS200
|-4
|CHN50
|191
|ES35
|185
|CH20
|-376
|CHFSGD
|19
|USDCHF
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NVDA
|143K
|TSLA
|40K
|WFC
|5.2K
|RIO
|570
|META
|95K
|AMZN
|28K
|AAPL
|28K
|GOOGL
|23K
|GOOG
|23K
|UNH
|52K
|MSFT
|40K
|BAC
|3.6K
|JPM
|17K
|ETHUSD
|1.9M
|BRKb
|26K
|MCO
|25K
|JNJ
|7.1K
|V
|14K
|KO
|2.1K
|MA
|18K
|EURUSD
|102
|PFE
|-697
|BTCUSD
|16M
|DIS
|-508
|GBPAUD
|-4.2K
|AUDCHF
|1.8K
|AUDNZD
|-1.7K
|CADJPY
|-756
|EURGBP
|541
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-2.6K
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-334
|EURJPY
|5.3K
|USDJPY
|3K
|USDCAD
|-7
|EUR50
|871
|EURCAD
|-2K
|NZDUSD
|-495
|EURCZK
|-74
|CADSGD
|-29
|AVGO
|1.5K
|TSM
|912
|IT40
|942
|AUDCAD
|532
|EURCHF
|352
|CHN_H
|-37K
|UK100
|-2.2K
|FRA40
|921
|EURAUD
|2K
|GBPCHF
|28
|GER40
|623
|HK50
|1.9K
|AUS200
|1.1K
|CHN50
|25K
|ES35
|2.1K
|CH20
|-230
|CHFSGD
|502
|USDCHF
|606
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 673.30 EUR
Worst Trade: -749 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 490.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.99 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Teletrade-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ECN
|0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
|3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
|6.86 × 7
Swissquote-Server
|7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
91%
0
0
USD
USD
62K
EUR
EUR
109
84%
1 275
74%
100%
2.39
22.37
EUR
EUR
24%
1:500