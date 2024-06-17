- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 404
Negociações com lucro:
1 063 (75.71%)
Negociações com perda:
341 (24.29%)
Melhor negociação:
1 673.30 EUR
Pior negociação:
-749.00 EUR
Lucro bruto:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Perda bruta:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 490.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3 338.43 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
81.07%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
16.68
Negociações longas:
1 338 (95.30%)
Negociações curtas:
66 (4.70%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
25.66 EUR
Lucro médio:
53.59 EUR
Perda média:
-61.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-29.99 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 011.10 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.93%
Previsão anual:
49.91%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.52 EUR
Máximo:
2 159.60 EUR (6.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.94% (2 159.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.83% (13 482.82 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|TSLA
|162
|NVDA
|154
|WFC
|97
|RIO
|83
|META
|80
|GOOGL
|69
|AMZN
|67
|AAPL
|66
|GOOG
|65
|UNH
|49
|BAC
|44
|MSFT
|40
|JPM
|37
|JNJ
|35
|BRKb
|32
|ETHUSD
|31
|MCO
|31
|V
|27
|MA
|24
|KO
|22
|EURUSD
|17
|PFE
|15
|BTCUSD
|15
|DIS
|11
|GBPAUD
|10
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPCAD
|6
|MU
|6
|AVGO
|5
|LRCX
|5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|ADSK
|3
|ISRG
|3
|USDCAD
|2
|EUR50
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|QCOM
|2
|EW
|2
|BKR
|2
|EURCZK
|1
|CADSGD
|1
|TSM
|1
|IT40
|1
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CHN_H
|1
|UK100
|1
|FRA40
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|GER40
|1
|HK50
|1
|AUS200
|1
|CHN50
|1
|ES35
|1
|CH20
|1
|CHFSGD
|1
|USDCHF
|1
|ABBV
|1
|COR
|1
|AMGN
|1
|CTSH
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|TSLA
|9.7K
|NVDA
|4.4K
|WFC
|646
|RIO
|31
|META
|4K
|GOOGL
|3.2K
|AMZN
|2K
|AAPL
|4.5K
|GOOG
|2.9K
|UNH
|912
|BAC
|1.1K
|MSFT
|2.2K
|JPM
|924
|JNJ
|943
|BRKb
|762
|ETHUSD
|524
|MCO
|365
|V
|1.1K
|MA
|201
|KO
|603
|EURUSD
|-684
|PFE
|479
|BTCUSD
|472
|DIS
|-765
|GBPAUD
|-751
|AUDCHF
|490
|AUDNZD
|-1.4K
|CADJPY
|-228
|EURGBP
|-46
|EURNZD
|-111
|GBPCAD
|-486
|MU
|287
|AVGO
|315
|LRCX
|241
|AUDJPY
|-320
|GBPUSD
|315
|GBPJPY
|183
|AUDUSD
|-313
|EURJPY
|408
|USDJPY
|467
|ADSK
|45
|ISRG
|40
|USDCAD
|-30
|EUR50
|242
|EURCAD
|-244
|NZDUSD
|-20
|QCOM
|54
|EW
|11
|BKR
|39
|EURCZK
|0
|CADSGD
|0
|TSM
|86
|IT40
|521
|AUDCAD
|314
|EURCHF
|267
|CHN_H
|-343
|UK100
|-339
|FRA40
|259
|EURAUD
|261
|GBPCHF
|21
|GER40
|5
|HK50
|39
|AUS200
|-4
|CHN50
|191
|ES35
|185
|CH20
|-376
|CHFSGD
|19
|USDCHF
|6
|ABBV
|-1
|COR
|0
|AMGN
|-1
|CTSH
|60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|TSLA
|56K
|NVDA
|143K
|WFC
|6.2K
|RIO
|570
|META
|102K
|GOOGL
|32K
|AMZN
|31K
|AAPL
|32K
|GOOG
|31K
|UNH
|54K
|BAC
|4.1K
|MSFT
|41K
|JPM
|19K
|JNJ
|11K
|BRKb
|28K
|ETHUSD
|1.9M
|MCO
|25K
|V
|16K
|MA
|16K
|KO
|2.5K
|EURUSD
|102
|PFE
|-697
|BTCUSD
|16M
|DIS
|-508
|GBPAUD
|-4.2K
|AUDCHF
|1.8K
|AUDNZD
|-1.7K
|CADJPY
|-756
|EURGBP
|541
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-2.6K
|MU
|5.8K
|AVGO
|6.4K
|LRCX
|3.5K
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-334
|EURJPY
|5.3K
|USDJPY
|3K
|ADSK
|1.4K
|ISRG
|2.2K
|USDCAD
|-7
|EUR50
|871
|EURCAD
|-2K
|NZDUSD
|-495
|QCOM
|754
|EW
|99
|BKR
|188
|EURCZK
|-74
|CADSGD
|-29
|TSM
|912
|IT40
|942
|AUDCAD
|532
|EURCHF
|352
|CHN_H
|-37K
|UK100
|-2.2K
|FRA40
|921
|EURAUD
|2K
|GBPCHF
|28
|GER40
|623
|HK50
|1.9K
|AUS200
|1.1K
|CHN50
|25K
|ES35
|2.1K
|CH20
|-230
|CHFSGD
|502
|USDCHF
|606
|ABBV
|-61
|COR
|-11
|AMGN
|-83
|CTSH
|453
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 673.30 EUR
Pior negociação: -749 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 490.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.99 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Teletrade-Sharp ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.69 × 226
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 215
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.64 × 44
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 1
|
Teletrade-Sharp ECN
|6.86 × 7
|
Swissquote-Server
|7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
