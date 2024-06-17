SinaisSeções
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 114%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 404
Negociações com lucro:
1 063 (75.71%)
Negociações com perda:
341 (24.29%)
Melhor negociação:
1 673.30 EUR
Pior negociação:
-749.00 EUR
Lucro bruto:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Perda bruta:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 490.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3 338.43 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
81.07%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
16.68
Negociações longas:
1 338 (95.30%)
Negociações curtas:
66 (4.70%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
25.66 EUR
Lucro médio:
53.59 EUR
Perda média:
-61.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-29.99 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 011.10 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.93%
Previsão anual:
49.91%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.52 EUR
Máximo:
2 159.60 EUR (6.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.94% (2 159.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.83% (13 482.82 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TSLA 162
NVDA 154
WFC 97
RIO 83
META 80
GOOGL 69
AMZN 67
AAPL 66
GOOG 65
UNH 49
BAC 44
MSFT 40
JPM 37
JNJ 35
BRKb 32
ETHUSD 31
MCO 31
V 27
MA 24
KO 22
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
MU 6
AVGO 5
LRCX 5
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
ADSK 3
ISRG 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
QCOM 2
EW 2
BKR 2
EURCZK 1
CADSGD 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
ABBV 1
COR 1
AMGN 1
CTSH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TSLA 9.7K
NVDA 4.4K
WFC 646
RIO 31
META 4K
GOOGL 3.2K
AMZN 2K
AAPL 4.5K
GOOG 2.9K
UNH 912
BAC 1.1K
MSFT 2.2K
JPM 924
JNJ 943
BRKb 762
ETHUSD 524
MCO 365
V 1.1K
MA 201
KO 603
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
MU 287
AVGO 315
LRCX 241
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
ADSK 45
ISRG 40
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
QCOM 54
EW 11
BKR 39
EURCZK 0
CADSGD 0
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
ABBV -1
COR 0
AMGN -1
CTSH 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TSLA 56K
NVDA 143K
WFC 6.2K
RIO 570
META 102K
GOOGL 32K
AMZN 31K
AAPL 32K
GOOG 31K
UNH 54K
BAC 4.1K
MSFT 41K
JPM 19K
JNJ 11K
BRKb 28K
ETHUSD 1.9M
MCO 25K
V 16K
MA 16K
KO 2.5K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
MU 5.8K
AVGO 6.4K
LRCX 3.5K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
ADSK 1.4K
ISRG 2.2K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
QCOM 754
EW 99
BKR 188
EURCZK -74
CADSGD -29
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
ABBV -61
COR -11
AMGN -83
CTSH 453
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 673.30 EUR
Pior negociação: -749 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 490.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.99 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Teletrade-Sharp ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Sem comentários
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DCA Large Cap Stocks
30 USD por mês
114%
0
0
USD
70K
EUR
122
83%
1 404
75%
100%
2.72
25.66
EUR
24%
1:500
Copiar

