Signaux / MetaTrader 5 / DCA Large Cap Stocks
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 91%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 275
Bénéfice trades:
953 (74.74%)
Perte trades:
322 (25.25%)
Meilleure transaction:
1 673.30 EUR
Pire transaction:
-749.00 EUR
Bénéfice brut:
48 989.92 EUR (32 917 386 pips)
Perte brute:
-20 462.05 EUR (14 117 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (1 490.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 338.43 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
81.07%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
13.21
Longs trades:
1 209 (94.82%)
Courts trades:
66 (5.18%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
22.37 EUR
Bénéfice moyen:
51.41 EUR
Perte moyenne:
-63.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-29.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 011.10 EUR (3)
Croissance mensuelle:
5.24%
Prévision annuelle:
64.74%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.52 EUR
Maximal:
2 159.60 EUR (6.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.94% (2 159.60 EUR)
Par fonds propres:
23.83% (13 482.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NVDA 154
TSLA 150
WFC 90
RIO 83
META 77
AMZN 62
AAPL 59
GOOGL 57
GOOG 53
UNH 46
MSFT 39
BAC 38
JPM 35
ETHUSD 31
BRKb 28
MCO 26
JNJ 26
V 25
KO 20
MA 18
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
EURCZK 1
CADSGD 1
AVGO 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NVDA 4.4K
TSLA 8.2K
WFC 434
RIO 31
META 3.7K
AMZN 1.6K
AAPL 4K
GOOGL 1.7K
GOOG 1.7K
UNH 823
MSFT 2.1K
BAC 706
JPM 811
ETHUSD 524
BRKb 547
MCO 358
JNJ 462
V 825
KO 317
MA 234
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
EURCZK 0
CADSGD 0
AVGO 157
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NVDA 143K
TSLA 40K
WFC 5.2K
RIO 570
META 95K
AMZN 28K
AAPL 28K
GOOGL 23K
GOOG 23K
UNH 52K
MSFT 40K
BAC 3.6K
JPM 17K
ETHUSD 1.9M
BRKb 26K
MCO 25K
JNJ 7.1K
V 14K
KO 2.1K
MA 18K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
EURCZK -74
CADSGD -29
AVGO 1.5K
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 673.30 EUR
Pire transaction: -749 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 490.62 EUR
Perte consécutive maximale: -29.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Teletrade-Sharp ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Aucun avis
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DCA Large Cap Stocks
30 USD par mois
91%
0
0
USD
62K
EUR
109
84%
1 275
74%
100%
2.39
22.37
EUR
24%
1:500
Copier

