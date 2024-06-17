信号部分
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
可靠性
122
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 114%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 404
盈利交易:
1 063 (75.71%)
亏损交易:
341 (24.29%)
最好交易:
1 673.30 EUR
最差交易:
-749.00 EUR
毛利:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
毛利亏损:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
最大连续赢利:
37 (1 490.62 EUR)
最大连续盈利:
3 338.43 EUR (9)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
81.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
16 天
采收率:
16.68
长期交易:
1 338 (95.30%)
短期交易:
66 (4.70%)
利润因子:
2.72
预期回报:
25.66 EUR
平均利润:
53.59 EUR
平均损失:
-61.42 EUR
最大连续失误:
22 (-29.99 EUR)
最大连续亏损:
-2 011.10 EUR (3)
每月增长:
3.93%
年度预测:
49.91%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
42.52 EUR
最大值:
2 159.60 EUR (6.07%)
相对跌幅:
结余:
5.94% (2 159.60 EUR)
净值:
23.83% (13 482.82 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
TSLA 162
NVDA 154
WFC 97
RIO 83
META 80
GOOGL 69
AMZN 67
AAPL 66
GOOG 65
UNH 49
BAC 44
MSFT 40
JPM 37
JNJ 35
BRKb 32
ETHUSD 31
MCO 31
V 27
MA 24
KO 22
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
MU 6
AVGO 5
LRCX 5
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
ADSK 3
ISRG 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
QCOM 2
EW 2
BKR 2
EURCZK 1
CADSGD 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
ABBV 1
COR 1
AMGN 1
CTSH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
TSLA 9.7K
NVDA 4.4K
WFC 646
RIO 31
META 4K
GOOGL 3.2K
AMZN 2K
AAPL 4.5K
GOOG 2.9K
UNH 912
BAC 1.1K
MSFT 2.2K
JPM 924
JNJ 943
BRKb 762
ETHUSD 524
MCO 365
V 1.1K
MA 201
KO 603
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
MU 287
AVGO 315
LRCX 241
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
ADSK 45
ISRG 40
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
QCOM 54
EW 11
BKR 39
EURCZK 0
CADSGD 0
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
ABBV -1
COR 0
AMGN -1
CTSH 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
TSLA 56K
NVDA 143K
WFC 6.2K
RIO 570
META 102K
GOOGL 32K
AMZN 31K
AAPL 32K
GOOG 31K
UNH 54K
BAC 4.1K
MSFT 41K
JPM 19K
JNJ 11K
BRKb 28K
ETHUSD 1.9M
MCO 25K
V 16K
MA 16K
KO 2.5K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
MU 5.8K
AVGO 6.4K
LRCX 3.5K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
ADSK 1.4K
ISRG 2.2K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
QCOM 754
EW 99
BKR 188
EURCZK -74
CADSGD -29
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
ABBV -61
COR -11
AMGN -83
CTSH 453
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 673.30 EUR
最差交易: -749 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 490.62 EUR
最大连续亏损: -29.99 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Teletrade-Sharp ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
没有评论
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
