- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 404
Profit Trades:
1 063 (75.71%)
Loss Trades:
341 (24.29%)
Best trade:
1 673.30 EUR
Worst trade:
-749.00 EUR
Gross Profit:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Gross Loss:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (1 490.62 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 338.43 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
81.07%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
16 days
Recovery Factor:
16.68
Long Trades:
1 338 (95.30%)
Short Trades:
66 (4.70%)
Profit Factor:
2.72
Expected Payoff:
25.66 EUR
Average Profit:
53.59 EUR
Average Loss:
-61.42 EUR
Maximum consecutive losses:
22 (-29.99 EUR)
Maximal consecutive loss:
-2 011.10 EUR (3)
Monthly growth:
3.93%
Annual Forecast:
49.91%
Algo trading:
83%
Drawdown by balance:
Absolute:
42.52 EUR
Maximal:
2 159.60 EUR (6.07%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.94% (2 159.60 EUR)
By Equity:
23.83% (13 482.82 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|TSLA
|162
|NVDA
|154
|WFC
|97
|RIO
|83
|META
|80
|GOOGL
|69
|AMZN
|67
|AAPL
|66
|GOOG
|65
|UNH
|49
|BAC
|44
|MSFT
|40
|JPM
|37
|JNJ
|35
|BRKb
|32
|ETHUSD
|31
|MCO
|31
|V
|27
|MA
|24
|KO
|22
|EURUSD
|17
|PFE
|15
|BTCUSD
|15
|DIS
|11
|GBPAUD
|10
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPCAD
|6
|MU
|6
|AVGO
|5
|LRCX
|5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|ADSK
|3
|ISRG
|3
|USDCAD
|2
|EUR50
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|QCOM
|2
|EW
|2
|BKR
|2
|EURCZK
|1
|CADSGD
|1
|TSM
|1
|IT40
|1
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CHN_H
|1
|UK100
|1
|FRA40
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|GER40
|1
|HK50
|1
|AUS200
|1
|CHN50
|1
|ES35
|1
|CH20
|1
|CHFSGD
|1
|USDCHF
|1
|ABBV
|1
|COR
|1
|AMGN
|1
|CTSH
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|TSLA
|9.7K
|NVDA
|4.4K
|WFC
|646
|RIO
|31
|META
|4K
|GOOGL
|3.2K
|AMZN
|2K
|AAPL
|4.5K
|GOOG
|2.9K
|UNH
|912
|BAC
|1.1K
|MSFT
|2.2K
|JPM
|924
|JNJ
|943
|BRKb
|762
|ETHUSD
|524
|MCO
|365
|V
|1.1K
|MA
|201
|KO
|603
|EURUSD
|-684
|PFE
|479
|BTCUSD
|472
|DIS
|-765
|GBPAUD
|-751
|AUDCHF
|490
|AUDNZD
|-1.4K
|CADJPY
|-228
|EURGBP
|-46
|EURNZD
|-111
|GBPCAD
|-486
|MU
|287
|AVGO
|315
|LRCX
|241
|AUDJPY
|-320
|GBPUSD
|315
|GBPJPY
|183
|AUDUSD
|-313
|EURJPY
|408
|USDJPY
|467
|ADSK
|45
|ISRG
|40
|USDCAD
|-30
|EUR50
|242
|EURCAD
|-244
|NZDUSD
|-20
|QCOM
|54
|EW
|11
|BKR
|39
|EURCZK
|0
|CADSGD
|0
|TSM
|86
|IT40
|521
|AUDCAD
|314
|EURCHF
|267
|CHN_H
|-343
|UK100
|-339
|FRA40
|259
|EURAUD
|261
|GBPCHF
|21
|GER40
|5
|HK50
|39
|AUS200
|-4
|CHN50
|191
|ES35
|185
|CH20
|-376
|CHFSGD
|19
|USDCHF
|6
|ABBV
|-1
|COR
|0
|AMGN
|-1
|CTSH
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|TSLA
|56K
|NVDA
|143K
|WFC
|6.2K
|RIO
|570
|META
|102K
|GOOGL
|32K
|AMZN
|31K
|AAPL
|32K
|GOOG
|31K
|UNH
|54K
|BAC
|4.1K
|MSFT
|41K
|JPM
|19K
|JNJ
|11K
|BRKb
|28K
|ETHUSD
|1.9M
|MCO
|25K
|V
|16K
|MA
|16K
|KO
|2.5K
|EURUSD
|102
|PFE
|-697
|BTCUSD
|16M
|DIS
|-508
|GBPAUD
|-4.2K
|AUDCHF
|1.8K
|AUDNZD
|-1.7K
|CADJPY
|-756
|EURGBP
|541
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-2.6K
|MU
|5.8K
|AVGO
|6.4K
|LRCX
|3.5K
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-334
|EURJPY
|5.3K
|USDJPY
|3K
|ADSK
|1.4K
|ISRG
|2.2K
|USDCAD
|-7
|EUR50
|871
|EURCAD
|-2K
|NZDUSD
|-495
|QCOM
|754
|EW
|99
|BKR
|188
|EURCZK
|-74
|CADSGD
|-29
|TSM
|912
|IT40
|942
|AUDCAD
|532
|EURCHF
|352
|CHN_H
|-37K
|UK100
|-2.2K
|FRA40
|921
|EURAUD
|2K
|GBPCHF
|28
|GER40
|623
|HK50
|1.9K
|AUS200
|1.1K
|CHN50
|25K
|ES35
|2.1K
|CH20
|-230
|CHFSGD
|502
|USDCHF
|606
|ABBV
|-61
|COR
|-11
|AMGN
|-83
|CTSH
|453
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 673.30 EUR
Worst trade: -749 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1 490.62 EUR
Maximal consecutive loss: -29.99 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Teletrade-Sharp ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
114%
0
0
USD
USD
70K
EUR
EUR
122
83%
1 404
75%
100%
2.72
25.66
EUR
EUR
24%
1:500