Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 reviews
Reliability
122 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 114%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 404
Profit Trades:
1 063 (75.71%)
Loss Trades:
341 (24.29%)
Best trade:
1 673.30 EUR
Worst trade:
-749.00 EUR
Gross Profit:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Gross Loss:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (1 490.62 EUR)
Maximal consecutive profit:
3 338.43 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
81.07%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
16 days
Recovery Factor:
16.68
Long Trades:
1 338 (95.30%)
Short Trades:
66 (4.70%)
Profit Factor:
2.72
Expected Payoff:
25.66 EUR
Average Profit:
53.59 EUR
Average Loss:
-61.42 EUR
Maximum consecutive losses:
22 (-29.99 EUR)
Maximal consecutive loss:
-2 011.10 EUR (3)
Monthly growth:
3.93%
Annual Forecast:
49.91%
Algo trading:
83%
Drawdown by balance:
Absolute:
42.52 EUR
Maximal:
2 159.60 EUR (6.07%)
Relative drawdown:
By Balance:
5.94% (2 159.60 EUR)
By Equity:
23.83% (13 482.82 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
TSLA 162
NVDA 154
WFC 97
RIO 83
META 80
GOOGL 69
AMZN 67
AAPL 66
GOOG 65
UNH 49
BAC 44
MSFT 40
JPM 37
JNJ 35
BRKb 32
ETHUSD 31
MCO 31
V 27
MA 24
KO 22
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
MU 6
AVGO 5
LRCX 5
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
ADSK 3
ISRG 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
QCOM 2
EW 2
BKR 2
EURCZK 1
CADSGD 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
ABBV 1
COR 1
AMGN 1
CTSH 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 9.7K
NVDA 4.4K
WFC 646
RIO 31
META 4K
GOOGL 3.2K
AMZN 2K
AAPL 4.5K
GOOG 2.9K
UNH 912
BAC 1.1K
MSFT 2.2K
JPM 924
JNJ 943
BRKb 762
ETHUSD 524
MCO 365
V 1.1K
MA 201
KO 603
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
MU 287
AVGO 315
LRCX 241
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
ADSK 45
ISRG 40
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
QCOM 54
EW 11
BKR 39
EURCZK 0
CADSGD 0
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
ABBV -1
COR 0
AMGN -1
CTSH 60
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 56K
NVDA 143K
WFC 6.2K
RIO 570
META 102K
GOOGL 32K
AMZN 31K
AAPL 32K
GOOG 31K
UNH 54K
BAC 4.1K
MSFT 41K
JPM 19K
JNJ 11K
BRKb 28K
ETHUSD 1.9M
MCO 25K
V 16K
MA 16K
KO 2.5K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
MU 5.8K
AVGO 6.4K
LRCX 3.5K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
ADSK 1.4K
ISRG 2.2K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
QCOM 754
EW 99
BKR 188
EURCZK -74
CADSGD -29
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
ABBV -61
COR -11
AMGN -83
CTSH 453
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 673.30 EUR
Worst trade: -749 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1 490.62 EUR
Maximal consecutive loss: -29.99 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Teletrade-Sharp ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
No reviews
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
