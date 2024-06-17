- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 404
Gewinntrades:
1 063 (75.71%)
Verlusttrades:
341 (24.29%)
Bester Trade:
1 673.30 EUR
Schlechtester Trade:
-749.00 EUR
Bruttoprofit:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Bruttoverlust:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 490.62 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 338.43 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
81.07%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
16 Tage
Erholungsfaktor:
16.68
Long-Positionen:
1 338 (95.30%)
Short-Positionen:
66 (4.70%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
25.66 EUR
Durchschnittlicher Profit:
53.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-61.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-29.99 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 011.10 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
3.93%
Jahresprognose:
49.91%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.52 EUR
Maximaler:
2 159.60 EUR (6.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.94% (2 159.60 EUR)
Kapital:
23.83% (13 482.82 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|TSLA
|162
|NVDA
|154
|WFC
|97
|RIO
|83
|META
|80
|GOOGL
|69
|AMZN
|67
|AAPL
|66
|GOOG
|65
|UNH
|49
|BAC
|44
|MSFT
|40
|JPM
|37
|JNJ
|35
|BRKb
|32
|ETHUSD
|31
|MCO
|31
|V
|27
|MA
|24
|KO
|22
|EURUSD
|17
|PFE
|15
|BTCUSD
|15
|DIS
|11
|GBPAUD
|10
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|8
|CADJPY
|7
|EURGBP
|6
|EURNZD
|6
|GBPCAD
|6
|MU
|6
|AVGO
|5
|LRCX
|5
|AUDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|ADSK
|3
|ISRG
|3
|USDCAD
|2
|EUR50
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|2
|QCOM
|2
|EW
|2
|BKR
|2
|EURCZK
|1
|CADSGD
|1
|TSM
|1
|IT40
|1
|AUDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CHN_H
|1
|UK100
|1
|FRA40
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|GER40
|1
|HK50
|1
|AUS200
|1
|CHN50
|1
|ES35
|1
|CH20
|1
|CHFSGD
|1
|USDCHF
|1
|ABBV
|1
|COR
|1
|AMGN
|1
|CTSH
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|TSLA
|9.7K
|NVDA
|4.4K
|WFC
|646
|RIO
|31
|META
|4K
|GOOGL
|3.2K
|AMZN
|2K
|AAPL
|4.5K
|GOOG
|2.9K
|UNH
|912
|BAC
|1.1K
|MSFT
|2.2K
|JPM
|924
|JNJ
|943
|BRKb
|762
|ETHUSD
|524
|MCO
|365
|V
|1.1K
|MA
|201
|KO
|603
|EURUSD
|-684
|PFE
|479
|BTCUSD
|472
|DIS
|-765
|GBPAUD
|-751
|AUDCHF
|490
|AUDNZD
|-1.4K
|CADJPY
|-228
|EURGBP
|-46
|EURNZD
|-111
|GBPCAD
|-486
|MU
|287
|AVGO
|315
|LRCX
|241
|AUDJPY
|-320
|GBPUSD
|315
|GBPJPY
|183
|AUDUSD
|-313
|EURJPY
|408
|USDJPY
|467
|ADSK
|45
|ISRG
|40
|USDCAD
|-30
|EUR50
|242
|EURCAD
|-244
|NZDUSD
|-20
|QCOM
|54
|EW
|11
|BKR
|39
|EURCZK
|0
|CADSGD
|0
|TSM
|86
|IT40
|521
|AUDCAD
|314
|EURCHF
|267
|CHN_H
|-343
|UK100
|-339
|FRA40
|259
|EURAUD
|261
|GBPCHF
|21
|GER40
|5
|HK50
|39
|AUS200
|-4
|CHN50
|191
|ES35
|185
|CH20
|-376
|CHFSGD
|19
|USDCHF
|6
|ABBV
|-1
|COR
|0
|AMGN
|-1
|CTSH
|60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|TSLA
|56K
|NVDA
|143K
|WFC
|6.2K
|RIO
|570
|META
|102K
|GOOGL
|32K
|AMZN
|31K
|AAPL
|32K
|GOOG
|31K
|UNH
|54K
|BAC
|4.1K
|MSFT
|41K
|JPM
|19K
|JNJ
|11K
|BRKb
|28K
|ETHUSD
|1.9M
|MCO
|25K
|V
|16K
|MA
|16K
|KO
|2.5K
|EURUSD
|102
|PFE
|-697
|BTCUSD
|16M
|DIS
|-508
|GBPAUD
|-4.2K
|AUDCHF
|1.8K
|AUDNZD
|-1.7K
|CADJPY
|-756
|EURGBP
|541
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-2.6K
|MU
|5.8K
|AVGO
|6.4K
|LRCX
|3.5K
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPUSD
|1.8K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|-334
|EURJPY
|5.3K
|USDJPY
|3K
|ADSK
|1.4K
|ISRG
|2.2K
|USDCAD
|-7
|EUR50
|871
|EURCAD
|-2K
|NZDUSD
|-495
|QCOM
|754
|EW
|99
|BKR
|188
|EURCZK
|-74
|CADSGD
|-29
|TSM
|912
|IT40
|942
|AUDCAD
|532
|EURCHF
|352
|CHN_H
|-37K
|UK100
|-2.2K
|FRA40
|921
|EURAUD
|2K
|GBPCHF
|28
|GER40
|623
|HK50
|1.9K
|AUS200
|1.1K
|CHN50
|25K
|ES35
|2.1K
|CH20
|-230
|CHFSGD
|502
|USDCHF
|606
|ABBV
|-61
|COR
|-11
|AMGN
|-83
|CTSH
|453
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 673.30 EUR
Schlechtester Trade: -749 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 490.62 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.99 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Teletrade-Sharp ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
RoboForex-ECN
|0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
|3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
|6.86 × 7
Swissquote-Server
|7.26 × 110
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
114%
0
0
USD
USD
70K
EUR
EUR
122
83%
1 404
75%
100%
2.72
25.66
EUR
EUR
24%
1:500