SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DCA Large Cap Stocks
Alexandru Chirila

DCA Large Cap Stocks

Alexandru Chirila
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
122 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 114%
Teletrade-Sharp ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 404
Gewinntrades:
1 063 (75.71%)
Verlusttrades:
341 (24.29%)
Bester Trade:
1 673.30 EUR
Schlechtester Trade:
-749.00 EUR
Bruttoprofit:
56 969.63 EUR (33 009 226 pips)
Bruttoverlust:
-20 944.00 EUR (14 132 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 490.62 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 338.43 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
81.07%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
16 Tage
Erholungsfaktor:
16.68
Long-Positionen:
1 338 (95.30%)
Short-Positionen:
66 (4.70%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
25.66 EUR
Durchschnittlicher Profit:
53.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-61.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-29.99 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 011.10 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
3.93%
Jahresprognose:
49.91%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.52 EUR
Maximaler:
2 159.60 EUR (6.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.94% (2 159.60 EUR)
Kapital:
23.83% (13 482.82 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TSLA 162
NVDA 154
WFC 97
RIO 83
META 80
GOOGL 69
AMZN 67
AAPL 66
GOOG 65
UNH 49
BAC 44
MSFT 40
JPM 37
JNJ 35
BRKb 32
ETHUSD 31
MCO 31
V 27
MA 24
KO 22
EURUSD 17
PFE 15
BTCUSD 15
DIS 11
GBPAUD 10
AUDCHF 9
AUDNZD 8
CADJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
GBPCAD 6
MU 6
AVGO 5
LRCX 5
AUDJPY 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDJPY 3
ADSK 3
ISRG 3
USDCAD 2
EUR50 2
EURCAD 2
NZDUSD 2
QCOM 2
EW 2
BKR 2
EURCZK 1
CADSGD 1
TSM 1
IT40 1
AUDCAD 1
EURCHF 1
CHN_H 1
UK100 1
FRA40 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
GER40 1
HK50 1
AUS200 1
CHN50 1
ES35 1
CH20 1
CHFSGD 1
USDCHF 1
ABBV 1
COR 1
AMGN 1
CTSH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 9.7K
NVDA 4.4K
WFC 646
RIO 31
META 4K
GOOGL 3.2K
AMZN 2K
AAPL 4.5K
GOOG 2.9K
UNH 912
BAC 1.1K
MSFT 2.2K
JPM 924
JNJ 943
BRKb 762
ETHUSD 524
MCO 365
V 1.1K
MA 201
KO 603
EURUSD -684
PFE 479
BTCUSD 472
DIS -765
GBPAUD -751
AUDCHF 490
AUDNZD -1.4K
CADJPY -228
EURGBP -46
EURNZD -111
GBPCAD -486
MU 287
AVGO 315
LRCX 241
AUDJPY -320
GBPUSD 315
GBPJPY 183
AUDUSD -313
EURJPY 408
USDJPY 467
ADSK 45
ISRG 40
USDCAD -30
EUR50 242
EURCAD -244
NZDUSD -20
QCOM 54
EW 11
BKR 39
EURCZK 0
CADSGD 0
TSM 86
IT40 521
AUDCAD 314
EURCHF 267
CHN_H -343
UK100 -339
FRA40 259
EURAUD 261
GBPCHF 21
GER40 5
HK50 39
AUS200 -4
CHN50 191
ES35 185
CH20 -376
CHFSGD 19
USDCHF 6
ABBV -1
COR 0
AMGN -1
CTSH 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 56K
NVDA 143K
WFC 6.2K
RIO 570
META 102K
GOOGL 32K
AMZN 31K
AAPL 32K
GOOG 31K
UNH 54K
BAC 4.1K
MSFT 41K
JPM 19K
JNJ 11K
BRKb 28K
ETHUSD 1.9M
MCO 25K
V 16K
MA 16K
KO 2.5K
EURUSD 102
PFE -697
BTCUSD 16M
DIS -508
GBPAUD -4.2K
AUDCHF 1.8K
AUDNZD -1.7K
CADJPY -756
EURGBP 541
EURNZD 1K
GBPCAD -2.6K
MU 5.8K
AVGO 6.4K
LRCX 3.5K
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 1.8K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD -334
EURJPY 5.3K
USDJPY 3K
ADSK 1.4K
ISRG 2.2K
USDCAD -7
EUR50 871
EURCAD -2K
NZDUSD -495
QCOM 754
EW 99
BKR 188
EURCZK -74
CADSGD -29
TSM 912
IT40 942
AUDCAD 532
EURCHF 352
CHN_H -37K
UK100 -2.2K
FRA40 921
EURAUD 2K
GBPCHF 28
GER40 623
HK50 1.9K
AUS200 1.1K
CHN50 25K
ES35 2.1K
CH20 -230
CHFSGD 502
USDCHF 606
ABBV -61
COR -11
AMGN -83
CTSH 453
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 673.30 EUR
Schlechtester Trade: -749 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 490.62 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.99 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Teletrade-Sharp ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.69 × 226
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 215
Pepperstone-MT5-Live01
3.64 × 44
XMTrading-MT5 3
5.00 × 1
Teletrade-Sharp ECN
6.86 × 7
Swissquote-Server
7.26 × 110
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
DCA on first 20 stocks owned by the most notorious investors
Keine Bewertungen
2025.06.02 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.11 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.11 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DCA Large Cap Stocks
30 USD pro Monat
114%
0
0
USD
70K
EUR
122
83%
1 404
75%
100%
2.72
25.66
EUR
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.