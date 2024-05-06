- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|30
|GOLD
|28
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|23
|BTCUSD
|22
|US100Cash
|22
|NZDUSD
|22
|UK100Cash
|20
|CADCHF
|19
|EURNZD
|19
|NZDCHF
|17
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|13
|SILVER
|12
|EURGBP
|10
|AUDJPY
|9
|EURAUD
|9
|OILCash
|6
|GER40Cash
|4
|EURJPY
|3
|NGASCash
|3
|AUDNZD
|3
|IT40Cash
|3
|US500Cash
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|China50Cash
|1
|CADJPY
|1
|HK50Cash
|1
|EURZAR
|1
|OIL-JAN25
|1
|DOGEUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225Cash
|143
|GOLD
|1.5K
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|-557
|BTCUSD
|-353
|US100Cash
|112
|NZDUSD
|168
|UK100Cash
|367
|CADCHF
|-401
|EURNZD
|119
|NZDCHF
|341
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|-257
|SILVER
|-689
|EURGBP
|-27
|AUDJPY
|-478
|EURAUD
|246
|OILCash
|-122
|GER40Cash
|-111
|EURJPY
|-139
|NGASCash
|48
|AUDNZD
|94
|IT40Cash
|-219
|US500Cash
|-6
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|32
|China50Cash
|-2
|CADJPY
|-179
|HK50Cash
|75
|EURZAR
|0
|OIL-JAN25
|87
|DOGEUSD
|-194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225Cash
|3.7K
|GOLD
|13K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|-3.7K
|BTCUSD
|-625K
|US100Cash
|50K
|NZDUSD
|2.4K
|UK100Cash
|75K
|CADCHF
|-2.8K
|EURNZD
|4K
|NZDCHF
|2.1K
|USDJPY
|-509
|AUDUSD
|-1.2K
|SILVER
|-2.7K
|EURGBP
|-1.4K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURAUD
|3.2K
|OILCash
|127
|GER40Cash
|-14K
|EURJPY
|-1.4K
|NGASCash
|119
|AUDNZD
|567
|IT40Cash
|-1.8K
|US500Cash
|673
|USDCAD
|278
|AUDCAD
|397
|China50Cash
|554
|CADJPY
|-1.8K
|HK50Cash
|292
|EURZAR
|419
|OIL-JAN25
|87
|DOGEUSD
|-3.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
itexsys-Platform
|0.00 × 7
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
Coinexx-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 9
XMMena-MT5
|0.00 × 6
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real2
|0.03 × 219
XMGlobal-MT5 8
|0.07 × 29
XMGlobal-MT5 12
|0.07 × 14
Alpari-MT5
|0.19 × 134
Tickmill-Live
|0.25 × 65
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 493
XMGlobal-MT5
|0.31 × 64
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 4
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
|0.61 × 59
Una semplice strategia basata su Donchian Channels che è stata sviluppata con il contributo dell'AI. Dopo un anno di test abbiamo ottimizzato i parametri per i simboli e le coppie valutarie utilizzate: ognuno dei simboli utilizzati deve avere un drawdown <10% su un periodo di almeno 5 anni e in questo periodo il tasso di successo deve essere superiore al 90%, possibilmente >95%.
Il risultato sono tante piccole operazioni che giorno dopo giorno portano un margine intorno al 3%-5% mensile, tenendo conto delle operazioni in perdita che sono mediamente 1 ogni 10.
Ci sono sempre almeno 20 EA in funzione per ottenere un alto numero di operazioni in corso. La perdita massima per operazione è stata fissata nel 3.5% per minimizzare il rischio.
USD
USD
USD