Alberto Asquini

SuperDonchian AI powered

Alberto Asquini
0 inceleme
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
282 (81.26%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (18.73%)
En iyi işlem:
1 131.93 USD
En kötü işlem:
-306.00 USD
Brüt kâr:
8 844.54 USD (1 628 544 pips)
Brüt zarar:
-9 071.92 USD (2 135 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (233.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 381.02 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.93%
Maks. mevduat yükü:
7.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
200 (57.64%)
Satış işlemleri:
147 (42.36%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
31.36 USD
Ortalama zarar:
-139.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-679.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-679.59 USD (3)
Aylık büyüme:
-7.99%
Yıllık tahmin:
-96.93%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 002.39 USD
Maksimum:
1 310.34 USD (18.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.16% (1 291.69 USD)
Varlığa göre:
13.72% (973.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 30
GOLD 28
GBPUSD 23
EURUSD 23
BTCUSD 22
US100Cash 22
NZDUSD 22
UK100Cash 20
CADCHF 19
EURNZD 19
NZDCHF 17
USDJPY 16
AUDUSD 13
SILVER 12
EURGBP 10
AUDJPY 9
EURAUD 9
OILCash 6
GER40Cash 4
EURJPY 3
NGASCash 3
AUDNZD 3
IT40Cash 3
US500Cash 2
USDCAD 2
AUDCAD 1
China50Cash 1
CADJPY 1
HK50Cash 1
EURZAR 1
OIL-JAN25 1
DOGEUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash 143
GOLD 1.5K
GBPUSD 65
EURUSD -557
BTCUSD -353
US100Cash 112
NZDUSD 168
UK100Cash 367
CADCHF -401
EURNZD 119
NZDCHF 341
USDJPY 61
AUDUSD -257
SILVER -689
EURGBP -27
AUDJPY -478
EURAUD 246
OILCash -122
GER40Cash -111
EURJPY -139
NGASCash 48
AUDNZD 94
IT40Cash -219
US500Cash -6
USDCAD 18
AUDCAD 32
China50Cash -2
CADJPY -179
HK50Cash 75
EURZAR 0
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash 3.7K
GOLD 13K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -3.7K
BTCUSD -625K
US100Cash 50K
NZDUSD 2.4K
UK100Cash 75K
CADCHF -2.8K
EURNZD 4K
NZDCHF 2.1K
USDJPY -509
AUDUSD -1.2K
SILVER -2.7K
EURGBP -1.4K
AUDJPY -7.3K
EURAUD 3.2K
OILCash 127
GER40Cash -14K
EURJPY -1.4K
NGASCash 119
AUDNZD 567
IT40Cash -1.8K
US500Cash 673
USDCAD 278
AUDCAD 397
China50Cash 554
CADJPY -1.8K
HK50Cash 292
EURZAR 419
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -3.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 131.93 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +233.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -679.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 9
XMMena-MT5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.03 × 219
XMGlobal-MT5 8
0.07 × 29
XMGlobal-MT5 12
0.07 × 14
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.25 × 65
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.28 × 493
XMGlobal-MT5
0.31 × 64
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 4
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.61 × 59
Una semplice strategia basata su Donchian Channels che è stata sviluppata con il contributo dell'AI.  Dopo un anno di test abbiamo ottimizzato i parametri per i simboli e le coppie valutarie utilizzate: ognuno dei simboli utilizzati deve avere un drawdown <10% su un periodo di almeno 5 anni e in questo periodo il tasso di successo deve essere superiore al 90%, possibilmente >95%.

Il risultato sono tante piccole operazioni che giorno dopo giorno portano un margine intorno al 3%-5% mensile, tenendo conto delle operazioni in perdita che sono mediamente 1 ogni 10.

Ci sono sempre almeno 20 EA in funzione per ottenere un alto numero di operazioni in corso.  La perdita massima per operazione è stata fissata nel 3.5% per minimizzare il rischio.

İnceleme yok
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 21:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.08 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 01:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 21:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 04:50
Share of days for 80% of growth is too low
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.