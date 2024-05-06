SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SuperDonchian AI powered
Alberto Asquini

SuperDonchian AI powered

Alberto Asquini
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -5%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
282 (81.26%)
Loss Trade:
65 (18.73%)
Best Trade:
1 131.93 USD
Worst Trade:
-306.00 USD
Profitto lordo:
8 844.54 USD (1 628 544 pips)
Perdita lorda:
-9 071.92 USD (2 135 047 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (233.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 381.02 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.93%
Massimo carico di deposito:
7.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
200 (57.64%)
Short Trade:
147 (42.36%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
31.36 USD
Perdita media:
-139.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-679.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-679.59 USD (3)
Crescita mensile:
-7.99%
Previsione annuale:
-96.93%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 002.39 USD
Massimale:
1 310.34 USD (18.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.16% (1 291.69 USD)
Per equità:
13.72% (973.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225Cash 30
GOLD 28
GBPUSD 23
EURUSD 23
BTCUSD 22
US100Cash 22
NZDUSD 22
UK100Cash 20
CADCHF 19
EURNZD 19
NZDCHF 17
USDJPY 16
AUDUSD 13
SILVER 12
EURGBP 10
AUDJPY 9
EURAUD 9
OILCash 6
GER40Cash 4
EURJPY 3
NGASCash 3
AUDNZD 3
IT40Cash 3
US500Cash 2
USDCAD 2
AUDCAD 1
China50Cash 1
CADJPY 1
HK50Cash 1
EURZAR 1
OIL-JAN25 1
DOGEUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225Cash 143
GOLD 1.5K
GBPUSD 65
EURUSD -557
BTCUSD -353
US100Cash 112
NZDUSD 168
UK100Cash 367
CADCHF -401
EURNZD 119
NZDCHF 341
USDJPY 61
AUDUSD -257
SILVER -689
EURGBP -27
AUDJPY -478
EURAUD 246
OILCash -122
GER40Cash -111
EURJPY -139
NGASCash 48
AUDNZD 94
IT40Cash -219
US500Cash -6
USDCAD 18
AUDCAD 32
China50Cash -2
CADJPY -179
HK50Cash 75
EURZAR 0
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225Cash 3.7K
GOLD 13K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -3.7K
BTCUSD -625K
US100Cash 50K
NZDUSD 2.4K
UK100Cash 75K
CADCHF -2.8K
EURNZD 4K
NZDCHF 2.1K
USDJPY -509
AUDUSD -1.2K
SILVER -2.7K
EURGBP -1.4K
AUDJPY -7.3K
EURAUD 3.2K
OILCash 127
GER40Cash -14K
EURJPY -1.4K
NGASCash 119
AUDNZD 567
IT40Cash -1.8K
US500Cash 673
USDCAD 278
AUDCAD 397
China50Cash 554
CADJPY -1.8K
HK50Cash 292
EURZAR 419
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -3.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 131.93 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +233.83 USD
Massima perdita consecutiva: -679.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 9
XMMena-MT5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.03 × 219
XMGlobal-MT5 8
0.07 × 29
XMGlobal-MT5 12
0.07 × 14
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.25 × 65
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.28 × 493
XMGlobal-MT5
0.31 × 64
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 4
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.61 × 59
14 più
Una semplice strategia basata su Donchian Channels che è stata sviluppata con il contributo dell'AI.  Dopo un anno di test abbiamo ottimizzato i parametri per i simboli e le coppie valutarie utilizzate: ognuno dei simboli utilizzati deve avere un drawdown <10% su un periodo di almeno 5 anni e in questo periodo il tasso di successo deve essere superiore al 90%, possibilmente >95%.

Il risultato sono tante piccole operazioni che giorno dopo giorno portano un margine intorno al 3%-5% mensile, tenendo conto delle operazioni in perdita che sono mediamente 1 ogni 10.

Ci sono sempre almeno 20 EA in funzione per ottenere un alto numero di operazioni in corso.  La perdita massima per operazione è stata fissata nel 3.5% per minimizzare il rischio.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SuperDonchian AI powered
30USD al mese
-5%
0
0
USD
3.2K
USD
73
92%
347
81%
99%
0.97
-0.66
USD
21%
1:300
