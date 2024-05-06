SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SuperDonchian AI powered
Alberto Asquini

SuperDonchian AI powered

Alberto Asquini
0 avis
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
282 (81.26%)
Perte trades:
65 (18.73%)
Meilleure transaction:
1 131.93 USD
Pire transaction:
-306.00 USD
Bénéfice brut:
8 844.54 USD (1 628 544 pips)
Perte brute:
-9 071.92 USD (2 135 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (233.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 381.02 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.93%
Charge de dépôt maximale:
7.89%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
200 (57.64%)
Courts trades:
147 (42.36%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.66 USD
Bénéfice moyen:
31.36 USD
Perte moyenne:
-139.57 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-679.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-679.59 USD (3)
Croissance mensuelle:
-7.99%
Prévision annuelle:
-96.93%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 002.39 USD
Maximal:
1 310.34 USD (18.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.16% (1 291.69 USD)
Par fonds propres:
13.72% (973.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225Cash 30
GOLD 28
GBPUSD 23
EURUSD 23
BTCUSD 22
US100Cash 22
NZDUSD 22
UK100Cash 20
CADCHF 19
EURNZD 19
NZDCHF 17
USDJPY 16
AUDUSD 13
SILVER 12
EURGBP 10
AUDJPY 9
EURAUD 9
OILCash 6
GER40Cash 4
EURJPY 3
NGASCash 3
AUDNZD 3
IT40Cash 3
US500Cash 2
USDCAD 2
AUDCAD 1
China50Cash 1
CADJPY 1
HK50Cash 1
EURZAR 1
OIL-JAN25 1
DOGEUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225Cash 143
GOLD 1.5K
GBPUSD 65
EURUSD -557
BTCUSD -353
US100Cash 112
NZDUSD 168
UK100Cash 367
CADCHF -401
EURNZD 119
NZDCHF 341
USDJPY 61
AUDUSD -257
SILVER -689
EURGBP -27
AUDJPY -478
EURAUD 246
OILCash -122
GER40Cash -111
EURJPY -139
NGASCash 48
AUDNZD 94
IT40Cash -219
US500Cash -6
USDCAD 18
AUDCAD 32
China50Cash -2
CADJPY -179
HK50Cash 75
EURZAR 0
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225Cash 3.7K
GOLD 13K
GBPUSD 4.5K
EURUSD -3.7K
BTCUSD -625K
US100Cash 50K
NZDUSD 2.4K
UK100Cash 75K
CADCHF -2.8K
EURNZD 4K
NZDCHF 2.1K
USDJPY -509
AUDUSD -1.2K
SILVER -2.7K
EURGBP -1.4K
AUDJPY -7.3K
EURAUD 3.2K
OILCash 127
GER40Cash -14K
EURJPY -1.4K
NGASCash 119
AUDNZD 567
IT40Cash -1.8K
US500Cash 673
USDCAD 278
AUDCAD 397
China50Cash 554
CADJPY -1.8K
HK50Cash 292
EURZAR 419
OIL-JAN25 87
DOGEUSD -3.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 131.93 USD
Pire transaction: -306 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +233.83 USD
Perte consécutive maximale: -679.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 9
XMMena-MT5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.03 × 219
XMGlobal-MT5 8
0.07 × 29
XMGlobal-MT5 12
0.07 × 14
Alpari-MT5
0.19 × 134
Tickmill-Live
0.25 × 65
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.28 × 493
XMGlobal-MT5
0.31 × 64
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 4
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.61 × 59
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Una semplice strategia basata su Donchian Channels che è stata sviluppata con il contributo dell'AI.  Dopo un anno di test abbiamo ottimizzato i parametri per i simboli e le coppie valutarie utilizzate: ognuno dei simboli utilizzati deve avere un drawdown <10% su un periodo di almeno 5 anni e in questo periodo il tasso di successo deve essere superiore al 90%, possibilmente >95%.

Il risultato sono tante piccole operazioni che giorno dopo giorno portano un margine intorno al 3%-5% mensile, tenendo conto delle operazioni in perdita che sono mediamente 1 ogni 10.

Ci sono sempre almeno 20 EA in funzione per ottenere un alto numero di operazioni in corso.  La perdita massima per operazione è stata fissata nel 3.5% per minimizzare il rischio.

Aucun avis
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 21:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.08 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 01:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 21:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.10 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 04:50
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SuperDonchian AI powered
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
3.2K
USD
73
92%
347
81%
99%
0.97
-0.66
USD
21%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.