- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|30
|GOLD
|28
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|23
|BTCUSD
|22
|US100Cash
|22
|NZDUSD
|22
|UK100Cash
|20
|CADCHF
|19
|EURNZD
|19
|NZDCHF
|17
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|13
|SILVER
|12
|EURGBP
|10
|AUDJPY
|9
|EURAUD
|9
|OILCash
|6
|GER40Cash
|4
|EURJPY
|3
|NGASCash
|3
|AUDNZD
|3
|IT40Cash
|3
|US500Cash
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
|China50Cash
|1
|CADJPY
|1
|HK50Cash
|1
|EURZAR
|1
|OIL-JAN25
|1
|DOGEUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|JP225Cash
|143
|GOLD
|1.5K
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|-557
|BTCUSD
|-353
|US100Cash
|112
|NZDUSD
|168
|UK100Cash
|367
|CADCHF
|-401
|EURNZD
|119
|NZDCHF
|341
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|-257
|SILVER
|-689
|EURGBP
|-27
|AUDJPY
|-478
|EURAUD
|246
|OILCash
|-122
|GER40Cash
|-111
|EURJPY
|-139
|NGASCash
|48
|AUDNZD
|94
|IT40Cash
|-219
|US500Cash
|-6
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|32
|China50Cash
|-2
|CADJPY
|-179
|HK50Cash
|75
|EURZAR
|0
|OIL-JAN25
|87
|DOGEUSD
|-194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|JP225Cash
|3.7K
|GOLD
|13K
|GBPUSD
|4.5K
|EURUSD
|-3.7K
|BTCUSD
|-625K
|US100Cash
|50K
|NZDUSD
|2.4K
|UK100Cash
|75K
|CADCHF
|-2.8K
|EURNZD
|4K
|NZDCHF
|2.1K
|USDJPY
|-509
|AUDUSD
|-1.2K
|SILVER
|-2.7K
|EURGBP
|-1.4K
|AUDJPY
|-7.3K
|EURAUD
|3.2K
|OILCash
|127
|GER40Cash
|-14K
|EURJPY
|-1.4K
|NGASCash
|119
|AUDNZD
|567
|IT40Cash
|-1.8K
|US500Cash
|673
|USDCAD
|278
|AUDCAD
|397
|China50Cash
|554
|CADJPY
|-1.8K
|HK50Cash
|292
|EURZAR
|419
|OIL-JAN25
|87
|DOGEUSD
|-3.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
itexsys-Platform
|0.00 × 7
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 5
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
Coinexx-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 9
XMMena-MT5
|0.00 × 6
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real2
|0.03 × 219
XMGlobal-MT5 8
|0.07 × 29
XMGlobal-MT5 12
|0.07 × 14
Alpari-MT5
|0.19 × 134
Tickmill-Live
|0.25 × 65
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 493
XMGlobal-MT5
|0.31 × 64
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 4
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
|0.61 × 59
Una semplice strategia basata su Donchian Channels che è stata sviluppata con il contributo dell'AI. Dopo un anno di test abbiamo ottimizzato i parametri per i simboli e le coppie valutarie utilizzate: ognuno dei simboli utilizzati deve avere un drawdown <10% su un periodo di almeno 5 anni e in questo periodo il tasso di successo deve essere superiore al 90%, possibilmente >95%.
Il risultato sono tante piccole operazioni che giorno dopo giorno portano un margine intorno al 3%-5% mensile, tenendo conto delle operazioni in perdita che sono mediamente 1 ogni 10.
Ci sono sempre almeno 20 EA in funzione per ottenere un alto numero di operazioni in corso. La perdita massima per operazione è stata fissata nel 3.5% per minimizzare il rischio.
USD
USD
USD