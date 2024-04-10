- Büyüme
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
280 (33.21%)
Zararla kapanan işlemler:
563 (66.79%)
En iyi işlem:
908.04 USD
En kötü işlem:
-104.76 USD
Brüt kâr:
14 202.36 USD (36 764 821 pips)
Brüt zarar:
-10 608.02 USD (31 676 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 744.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 744.41 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
40.70%
Maks. mevduat yükü:
17.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
723 (85.77%)
Satış işlemleri:
120 (14.23%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
50.72 USD
Ortalama zarar:
-18.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-673.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.57 USD (21)
Aylık büyüme:
16.53%
Yıllık tahmin:
200.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
363.72 USD
Maksimum:
1 109.11 USD (28.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.02% (988.16 USD)
Varlığa göre:
20.76% (305.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|673
|ETHUSD
|144
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|2.9K
|ETHUSD
|810
|XAUUSD
|-90
|GBPUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|4.9M
|ETHUSD
|129K
|XAUUSD
|17K
|GBPUSD
|-124
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +908.04 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 744.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -673.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.42 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 144
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.76 × 147
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|3.73 × 78
|
Tickmill-Live
|4.83 × 36
|
Exness-MT5Real15
|4.92 × 460
|
XMGlobal-MT5 4
|9.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|14.91 × 229
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|20.74 × 350
İnceleme yok
