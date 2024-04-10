Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 5 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 PurpleTrading-Live 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 3 Exness-MT5Real8 0.42 × 52 ICMarketsSC-MT5-2 1.91 × 144 Exness-MT5Real29 2.55 × 20 ICMarketsSC-MT5-4 2.76 × 147 AdmiralMarkets-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real5 3.73 × 78 Tickmill-Live 4.83 × 36 Exness-MT5Real15 4.92 × 460 XMGlobal-MT5 4 9.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 9.00 × 1 Exness-MT5Real 14.91 × 229 Exness-MT5Real26 16.50 × 2 Coinexx-Live 19.00 × 15 Exness-MT5Real6 20.74 × 350 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya