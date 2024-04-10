SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NKT
Khac Thang Nguyen

NKT

Khac Thang Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 267%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
280 (33.21%)
Zararla kapanan işlemler:
563 (66.79%)
En iyi işlem:
908.04 USD
En kötü işlem:
-104.76 USD
Brüt kâr:
14 202.36 USD (36 764 821 pips)
Brüt zarar:
-10 608.02 USD (31 676 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 744.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 744.41 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
40.70%
Maks. mevduat yükü:
17.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
723 (85.77%)
Satış işlemleri:
120 (14.23%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
50.72 USD
Ortalama zarar:
-18.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-673.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.57 USD (21)
Aylık büyüme:
16.53%
Yıllık tahmin:
200.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
363.72 USD
Maksimum:
1 109.11 USD (28.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.02% (988.16 USD)
Varlığa göre:
20.76% (305.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 673
ETHUSD 144
XAUUSD 23
GBPUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.9K
ETHUSD 810
XAUUSD -90
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.9M
ETHUSD 129K
XAUUSD 17K
GBPUSD -124
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +908.04 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 744.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -673.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.42 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 144
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.76 × 147
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real5
3.73 × 78
Tickmill-Live
4.83 × 36
Exness-MT5Real15
4.92 × 460
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
Exness-MT5Real
14.91 × 229
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
20.74 × 350
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NKT
Ayda 50 USD
267%
0
0
USD
3.6K
USD
87
0%
843
33%
41%
1.33
4.26
USD
46%
1:100
