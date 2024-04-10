SignauxSections
Khac Thang Nguyen

NKT

Khac Thang Nguyen
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 267%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
843
Bénéfice trades:
280 (33.21%)
Perte trades:
563 (66.79%)
Meilleure transaction:
908.04 USD
Pire transaction:
-104.76 USD
Bénéfice brut:
14 202.36 USD (36 764 821 pips)
Perte brute:
-10 608.02 USD (31 676 471 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 744.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 744.41 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
40.70%
Charge de dépôt maximale:
17.86%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
723 (85.77%)
Courts trades:
120 (14.23%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
4.26 USD
Bénéfice moyen:
50.72 USD
Perte moyenne:
-18.84 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-673.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-673.57 USD (21)
Croissance mensuelle:
17.08%
Prévision annuelle:
207.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
363.72 USD
Maximal:
1 109.11 USD (28.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.02% (988.16 USD)
Par fonds propres:
20.76% (305.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 673
ETHUSD 144
XAUUSD 23
GBPUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.9K
ETHUSD 810
XAUUSD -90
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 4.9M
ETHUSD 129K
XAUUSD 17K
GBPUSD -124
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +908.04 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +1 744.41 USD
Perte consécutive maximale: -673.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.42 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 144
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.76 × 147
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real5
3.73 × 78
Tickmill-Live
4.83 × 36
Exness-MT5Real15
4.92 × 460
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
Exness-MT5Real
14.91 × 229
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
20.74 × 350
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NKT
50 USD par mois
267%
0
0
USD
3.6K
USD
87
0%
843
33%
41%
1.33
4.26
USD
46%
1:100
