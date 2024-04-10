SegnaliSezioni
Khac Thang Nguyen

NKT

Khac Thang Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 267%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
843
Profit Trade:
280 (33.21%)
Loss Trade:
563 (66.79%)
Best Trade:
908.04 USD
Worst Trade:
-104.76 USD
Profitto lordo:
14 202.36 USD (36 764 821 pips)
Perdita lorda:
-10 608.02 USD (31 676 471 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 744.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 744.41 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
40.70%
Massimo carico di deposito:
17.86%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
723 (85.77%)
Short Trade:
120 (14.23%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
50.72 USD
Perdita media:
-18.84 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-673.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-673.57 USD (21)
Crescita mensile:
17.53%
Previsione annuale:
212.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
363.72 USD
Massimale:
1 109.11 USD (28.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.02% (988.16 USD)
Per equità:
20.76% (305.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 673
ETHUSD 144
XAUUSD 23
GBPUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.9K
ETHUSD 810
XAUUSD -90
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.9M
ETHUSD 129K
XAUUSD 17K
GBPUSD -124
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +908.04 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 744.41 USD
Massima perdita consecutiva: -673.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.42 × 52
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 144
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.76 × 147
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real5
3.73 × 78
Tickmill-Live
4.83 × 36
Exness-MT5Real15
4.92 × 460
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
9.00 × 1
Exness-MT5Real
14.91 × 229
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
20.74 × 350
Non ci sono recensioni
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 16:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 01:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 03:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 16:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
