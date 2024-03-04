SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Greenbears
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
Alpari-MT5
1:10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 177
Kârla kapanan işlemler:
1 056 (89.71%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (10.28%)
En iyi işlem:
96.25 USD
En kötü işlem:
-526.81 USD
Brüt kâr:
4 630.04 USD (1 820 199 pips)
Brüt zarar:
-4 556.55 USD (616 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (124.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.80 USD (37)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.26%
Maks. mevduat yükü:
162.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
573 (48.68%)
Satış işlemleri:
604 (51.32%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-37.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-185.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-563.31 USD (2)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
16.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.24 USD
Maksimum:
1 672.80 USD (64.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.01% (530.14 USD)
Varlığa göre:
58.21% (645.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1089
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 13
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -179
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 103
USDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -108K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 860
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.25 USD
En kötü işlem: -527 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +124.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
hello buddy's 
we are here to give you profits 
İnceleme yok
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Greenbears
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
5K
USD
87
0%
1 177
89%
86%
1.01
0.06
USD
58%
1:10
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.