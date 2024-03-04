- 成长
交易:
1 402
盈利交易:
1 267 (90.37%)
亏损交易:
135 (9.63%)
最好交易:
96.25 USD
最差交易:
-526.81 USD
毛利:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
毛利亏损:
-4 976.86 USD (646 111 pips)
最大连续赢利:
54 (675.28 USD)
最大连续盈利:
693.80 USD (37)
夏普比率:
0.06
交易活动:
88.27%
最大入金加载:
162.72%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
24 小时
采收率:
1.01
长期交易:
720 (51.36%)
短期交易:
682 (48.64%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
5.27 USD
平均损失:
-36.87 USD
最大连续失误:
6 (-185.16 USD)
最大连续亏损:
-563.31 USD (2)
每月增长:
3.76%
年度预测:
45.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
124.24 USD
最大值:
1 672.80 USD (64.76%)
相对跌幅:
结余:
39.01% (530.14 USD)
净值:
58.21% (645.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1312
|BITCOIN
|38
|EURUSD
|34
|WTI
|15
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BITCOIN
|107
|EURUSD
|41
|WTI
|109
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|BITCOIN
|1.3M
|EURUSD
|3.7K
|WTI
|917
|USDJPY
|545
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +96.25 USD
最差交易: -527 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +675.28 USD
最大连续亏损: -185.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
