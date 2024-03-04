- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 402
利益トレード:
1 267 (90.37%)
損失トレード:
135 (9.63%)
ベストトレード:
96.25 USD
最悪のトレード:
-526.81 USD
総利益:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
総損失:
-4 976.86 USD (646 111 pips)
最大連続の勝ち:
54 (675.28 USD)
最大連続利益:
693.80 USD (37)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
88.27%
最大入金額:
162.72%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
720 (51.36%)
短いトレード:
682 (48.64%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
5.27 USD
平均損失:
-36.87 USD
最大連続の負け:
6 (-185.16 USD)
最大連続損失:
-563.31 USD (2)
月間成長:
3.76%
年間予想:
45.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
124.24 USD
最大の:
1 672.80 USD (64.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.01% (530.14 USD)
エクイティによる:
58.21% (645.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1312
|BITCOIN
|38
|EURUSD
|34
|WTI
|15
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BITCOIN
|107
|EURUSD
|41
|WTI
|109
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|BITCOIN
|1.3M
|EURUSD
|3.7K
|WTI
|917
|USDJPY
|545
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +96.25 USD
最悪のトレード: -527 USD
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +675.28 USD
最大連続損失: -185.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
レビューなし
