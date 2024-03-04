SeñalesSecciones
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 46%
Alpari-MT5
1:10
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 402
Transacciones Rentables:
1 267 (90.37%)
Transacciones Irrentables:
135 (9.63%)
Mejor transacción:
96.25 USD
Peor transacción:
-526.81 USD
Beneficio Bruto:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 976.86 USD (646 111 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (675.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
693.80 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
88.27%
Carga máxima del depósito:
162.72%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
720 (51.36%)
Transacciones Cortas:
682 (48.64%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
5.27 USD
Pérdidas medias:
-36.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-185.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-563.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.76%
Pronóstico anual:
45.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.24 USD
Máxima:
1 672.80 USD (64.76%)
Reducción relativa:
De balance:
39.01% (530.14 USD)
De fondos:
58.21% (645.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1312
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 15
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 109
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 917
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +96.25 USD
Peor transacción: -527 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 37
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +675.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -185.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
otros 47...
hello buddy's 
we are here to give you profits 
No hay comentarios
