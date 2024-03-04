SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Greenbears
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
101 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 46%
Alpari-MT5
1:10
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 402
Gewinntrades:
1 267 (90.37%)
Verlusttrades:
135 (9.63%)
Bester Trade:
96.25 USD
Schlechtester Trade:
-526.81 USD
Bruttoprofit:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
Bruttoverlust:
-4 976.94 USD (646 111 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (675.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
693.80 USD (37)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
88.27%
Max deposit load:
162.72%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
720 (51.36%)
Short-Positionen:
682 (48.64%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-185.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-563.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.76%
Jahresprognose:
45.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.24 USD
Maximaler:
1 672.80 USD (64.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.01% (530.14 USD)
Kapital:
58.21% (645.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1312
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 15
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 109
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 917
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.25 USD
Schlechtester Trade: -527 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +675.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -185.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
hello buddy's 
we are here to give you profits 
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Greenbears
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
6.6K
USD
101
0%
1 402
90%
88%
1.34
1.21
USD
58%
1:10
