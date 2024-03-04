SegnaliSezioni
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 11%
Alpari-MT5
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 177
Profit Trade:
1 056 (89.71%)
Loss Trade:
121 (10.28%)
Best Trade:
96.25 USD
Worst Trade:
-526.81 USD
Profitto lordo:
4 630.04 USD (1 820 199 pips)
Perdita lorda:
-4 556.55 USD (616 756 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (124.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.80 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.26%
Massimo carico di deposito:
162.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
573 (48.68%)
Short Trade:
604 (51.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-37.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-185.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-563.31 USD (2)
Crescita mensile:
1.26%
Previsione annuale:
16.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.24 USD
Massimale:
1 672.80 USD (64.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.01% (530.14 USD)
Per equità:
58.21% (645.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1089
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 13
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -179
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 103
USDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -108K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 860
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.25 USD
Worst Trade: -527 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +124.03 USD
Massima perdita consecutiva: -185.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
47 più
hello buddy's 
we are here to give you profits 
Non ci sono recensioni
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Greenbears
30USD al mese
11%
0
0
USD
5K
USD
87
0%
1 177
89%
86%
1.01
0.06
USD
58%
1:10
Copia

