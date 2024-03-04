- Crescita
Trade:
1 177
Profit Trade:
1 056 (89.71%)
Loss Trade:
121 (10.28%)
Best Trade:
96.25 USD
Worst Trade:
-526.81 USD
Profitto lordo:
4 630.04 USD (1 820 199 pips)
Perdita lorda:
-4 556.55 USD (616 756 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (124.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.80 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.26%
Massimo carico di deposito:
162.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
573 (48.68%)
Short Trade:
604 (51.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-37.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-185.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-563.31 USD (2)
Crescita mensile:
1.26%
Previsione annuale:
16.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.24 USD
Massimale:
1 672.80 USD (64.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.01% (530.14 USD)
Per equità:
58.21% (645.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1089
|BITCOIN
|38
|EURUSD
|34
|WTI
|13
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-179
|BITCOIN
|107
|EURUSD
|41
|WTI
|103
|USDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-108K
|BITCOIN
|1.3M
|EURUSD
|3.7K
|WTI
|860
|USDJPY
|545
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.25 USD
Worst Trade: -527 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +124.03 USD
Massima perdita consecutiva: -185.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
hello buddy's
we are here to give you profits
