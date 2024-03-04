- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 402
Прибыльных трейдов:
1 267 (90.37%)
Убыточных трейдов:
135 (9.63%)
Лучший трейд:
96.25 USD
Худший трейд:
-526.81 USD
Общая прибыль:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
Общий убыток:
-4 976.86 USD (646 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (675.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.80 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.27%
Макс. загрузка депозита:
162.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
720 (51.36%)
Коротких трейдов:
682 (48.64%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
5.27 USD
Средний убыток:
-36.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-185.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-563.31 USD (2)
Прирост в месяц:
3.76%
Годовой прогноз:
45.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.24 USD
Максимальная:
1 672.80 USD (64.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.01% (530.14 USD)
По эквити:
58.21% (645.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1312
|BITCOIN
|38
|EURUSD
|34
|WTI
|15
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BITCOIN
|107
|EURUSD
|41
|WTI
|109
|USDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|BITCOIN
|1.3M
|EURUSD
|3.7K
|WTI
|917
|USDJPY
|545
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +96.25 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +675.28 USD
Макс. убыток в серии: -185.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 71
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 56
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 47
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 21
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 140
|
ActivTrades-Server
|0.35 × 272
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.53 × 38
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 857
|
TitanFX-MT5-01
|0.77 × 384
|
Alpari-MT5
|0.84 × 9236
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 634
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
еще 47...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
hello buddy's
we are here to give you profits
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
101
0%
1 402
90%
88%
1.34
1.21
USD
USD
58%
1:10