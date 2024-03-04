СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Greenbears
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 отзывов
Надежность
101 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 46%
Alpari-MT5
1:10
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 402
Прибыльных трейдов:
1 267 (90.37%)
Убыточных трейдов:
135 (9.63%)
Лучший трейд:
96.25 USD
Худший трейд:
-526.81 USD
Общая прибыль:
6 673.25 USD (1 985 943 pips)
Общий убыток:
-4 976.86 USD (646 111 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (675.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
693.80 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.27%
Макс. загрузка депозита:
162.72%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
720 (51.36%)
Коротких трейдов:
682 (48.64%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
5.27 USD
Средний убыток:
-36.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-185.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-563.31 USD (2)
Прирост в месяц:
3.76%
Годовой прогноз:
45.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.24 USD
Максимальная:
1 672.80 USD (64.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.01% (530.14 USD)
По эквити:
58.21% (645.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1312
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 15
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 109
USDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 917
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.25 USD
Худший трейд: -527 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +675.28 USD
Макс. убыток в серии: -185.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
еще 47...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
hello buddy's 
we are here to give you profits 
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 18:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 07:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Greenbears
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
6.6K
USD
101
0%
1 402
90%
88%
1.34
1.21
USD
58%
1:10
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.