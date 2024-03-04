SignauxSections
Greenbears
Mahdi Shoorvazi

Greenbears

Mahdi Shoorvazi
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
Alpari-MT5
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 177
Bénéfice trades:
1 056 (89.71%)
Perte trades:
121 (10.28%)
Meilleure transaction:
96.25 USD
Pire transaction:
-526.81 USD
Bénéfice brut:
4 630.04 USD (1 820 199 pips)
Perte brute:
-4 556.55 USD (616 756 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (124.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
693.80 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
86.26%
Charge de dépôt maximale:
162.72%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
573 (48.68%)
Courts trades:
604 (51.32%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-37.66 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-185.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-563.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
16.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
124.24 USD
Maximal:
1 672.80 USD (64.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.01% (530.14 USD)
Par fonds propres:
58.21% (645.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1089
BITCOIN 38
EURUSD 34
WTI 13
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -179
BITCOIN 107
EURUSD 41
WTI 103
USDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -108K
BITCOIN 1.3M
EURUSD 3.7K
WTI 860
USDJPY 545
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.25 USD
Pire transaction: -527 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +124.03 USD
Perte consécutive maximale: -185.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 13
Exness-MT5Real5
0.00 × 71
Tickmill-Live
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.05 × 56
Exness-MT5Real7
0.09 × 47
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 21
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 140
ActivTrades-Server
0.35 × 272
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real
0.53 × 38
ICMarkets-MT5
0.73 × 857
TitanFX-MT5-01
0.77 × 384
Alpari-MT5
0.84 × 9236
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 634
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
47 plus...
hello buddy's 
we are here to give you profits 
Aucun avis
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 12:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 19:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
