SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Wolf scalper Wforex
Nicolas Jacques Clovis Mayerberger

Wolf scalper Wforex

Nicolas Jacques Clovis Mayerberger
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 18%
Existrade-WForex Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 017
Kârla kapanan işlemler:
845 (83.08%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (16.91%)
En iyi işlem:
43.97 EUR
En kötü işlem:
-95.70 EUR
Brüt kâr:
3 716.69 EUR (26 242 pips)
Brüt zarar:
-3 504.36 EUR (25 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (233.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
233.18 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.96%
Maks. mevduat yükü:
7.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
527 (51.82%)
Satış işlemleri:
490 (48.18%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
4.40 EUR
Ortalama zarar:
-20.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-92.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-108.73 EUR (2)
Aylık büyüme:
-10.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.20 EUR
Maksimum:
295.14 EUR (27.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.25% (219.20 EUR)
Varlığa göre:
4.63% (47.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 547
USDJPY 470
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 446
USDJPY -204
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.97 EUR
En kötü işlem: -96 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +233.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -92.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FIBOGroup-MT5 Server
1.13 × 8
Exness-MT5Real11
1.33 × 6
PacificUnionLLC-Live
1.40 × 5
Axiory-Live
2.00 × 2
ACYSecurities-Live
2.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
2.01 × 85
RannForex-Server
2.45 × 22
ZeroMarkets-Live-1
2.50 × 2
XMTrading-MT5 3
2.60 × 5
Tickmill-Live
2.83 × 75
TriveFinancial-MT5Live-2
2.90 × 62
Alpari-MT5
3.12 × 193
Tradeview-Live
3.25 × 8
BlueberryMarkets-Live
3.27 × 22
RoboForex-ECN
3.34 × 163
Exness-MT5Real7
3.38 × 32
ICMarketsSC-MT5
3.39 × 354
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
Darwinex-Live
3.50 × 8
FusionMarkets-Live
3.57 × 204
36 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.02.13 20:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 772 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 770 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 743 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 04:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 699 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 629 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 20:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 10:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wolf scalper Wforex
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
1.3K
EUR
143
100%
1 017
83%
3%
1.06
0.21
EUR
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.