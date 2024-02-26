- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 017
Kârla kapanan işlemler:
845 (83.08%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (16.91%)
En iyi işlem:
43.97 EUR
En kötü işlem:
-95.70 EUR
Brüt kâr:
3 716.69 EUR (26 242 pips)
Brüt zarar:
-3 504.36 EUR (25 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (233.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
233.18 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.96%
Maks. mevduat yükü:
7.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
527 (51.82%)
Satış işlemleri:
490 (48.18%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
4.40 EUR
Ortalama zarar:
-20.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-92.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-108.73 EUR (2)
Aylık büyüme:
-10.69%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.20 EUR
Maksimum:
295.14 EUR (27.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.25% (219.20 EUR)
Varlığa göre:
4.63% (47.97 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|547
|USDJPY
|470
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|446
|USDJPY
|-204
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real11
|1.33 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|2.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.01 × 85
|
RannForex-Server
|2.45 × 22
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|2.60 × 5
|
Tickmill-Live
|2.83 × 75
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.90 × 62
|
Alpari-MT5
|3.12 × 193
|
Tradeview-Live
|3.25 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|3.27 × 22
|
RoboForex-ECN
|3.34 × 163
|
Exness-MT5Real7
|3.38 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|3.39 × 354
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|3.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|3.57 × 204
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
143
100%
1 017
83%
3%
1.06
0.21
EUR
EUR
25%
1:500