Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Existrade-WForex Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 2 SicherMayorLtd-Server 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 2 TickmillUK-Live 0.50 × 4 MilliyFXGlobal-Server 1.00 × 2 FIBOGroup-MT5 Server 1.13 × 8 Exness-MT5Real11 1.33 × 6 PacificUnionLLC-Live 1.40 × 5 Axiory-Live 2.00 × 2 ACYSecurities-Live 2.00 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 2.01 × 85 RannForex-Server 2.45 × 22 ZeroMarkets-Live-1 2.50 × 2 XMTrading-MT5 3 2.60 × 5 Tickmill-Live 2.83 × 75 TriveFinancial-MT5Live-2 2.90 × 62 Alpari-MT5 3.12 × 193 Tradeview-Live 3.25 × 8 BlueberryMarkets-Live 3.27 × 22 RoboForex-ECN 3.34 × 163 Exness-MT5Real7 3.38 × 32 ICMarketsSC-MT5 3.39 × 354 GOMarketsMU-Live 3.50 × 2 Darwinex-Live 3.50 × 8 FusionMarkets-Live 3.57 × 204 36 plus...