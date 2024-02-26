SignauxSections
Nicolas Jacques Clovis Mayerberger

Wolf scalper Wforex

Nicolas Jacques Clovis Mayerberger
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 18%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 017
Bénéfice trades:
845 (83.08%)
Perte trades:
172 (16.91%)
Meilleure transaction:
43.97 EUR
Pire transaction:
-95.70 EUR
Bénéfice brut:
3 716.69 EUR (26 242 pips)
Perte brute:
-3 504.36 EUR (25 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (233.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
233.18 EUR (33)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
2.96%
Charge de dépôt maximale:
7.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
527 (51.82%)
Courts trades:
490 (48.18%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
4.40 EUR
Perte moyenne:
-20.37 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-92.70 EUR)
Perte consécutive maximale:
-108.73 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-9.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
219.20 EUR
Maximal:
295.14 EUR (27.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.25% (219.20 EUR)
Par fonds propres:
4.63% (47.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 547
USDJPY 470
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 446
USDJPY -204
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3K
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.97 EUR
Pire transaction: -96 EUR
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +233.18 EUR
Perte consécutive maximale: -92.70 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Existrade-WForex Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FIBOGroup-MT5 Server
1.13 × 8
Exness-MT5Real11
1.33 × 6
PacificUnionLLC-Live
1.40 × 5
Axiory-Live
2.00 × 2
ACYSecurities-Live
2.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
2.01 × 85
RannForex-Server
2.45 × 22
ZeroMarkets-Live-1
2.50 × 2
XMTrading-MT5 3
2.60 × 5
Tickmill-Live
2.83 × 75
TriveFinancial-MT5Live-2
2.90 × 62
Alpari-MT5
3.12 × 193
Tradeview-Live
3.25 × 8
BlueberryMarkets-Live
3.27 × 22
RoboForex-ECN
3.34 × 163
Exness-MT5Real7
3.38 × 32
ICMarketsSC-MT5
3.39 × 354
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
Darwinex-Live
3.50 × 8
FusionMarkets-Live
3.57 × 204
Aucun avis
2025.02.13 20:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 772 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 770 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 743 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 04:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 699 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 629 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 20:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 10:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wolf scalper Wforex
30 USD par mois
18%
0
0
USD
1.3K
EUR
143
100%
1 017
83%
3%
1.06
0.21
EUR
25%
1:500
Copier

