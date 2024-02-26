SegnaliSezioni
Nicolas Jacques Clovis Mayerberger

Wolf scalper Wforex

Nicolas Jacques Clovis Mayerberger
0 recensioni
Affidabilità
143 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 18%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 017
Profit Trade:
845 (83.08%)
Loss Trade:
172 (16.91%)
Best Trade:
43.97 EUR
Worst Trade:
-95.70 EUR
Profitto lordo:
3 716.69 EUR (26 242 pips)
Perdita lorda:
-3 504.36 EUR (25 597 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (233.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
233.18 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.96%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
527 (51.82%)
Short Trade:
490 (48.18%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
4.40 EUR
Perdita media:
-20.37 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-92.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-108.73 EUR (2)
Crescita mensile:
-10.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
219.20 EUR
Massimale:
295.14 EUR (27.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.25% (219.20 EUR)
Per equità:
4.63% (47.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 547
USDJPY 470
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 446
USDJPY -204
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3K
USDJPY -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.97 EUR
Worst Trade: -96 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +233.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Existrade-WForex Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FIBOGroup-MT5 Server
1.13 × 8
Exness-MT5Real11
1.33 × 6
PacificUnionLLC-Live
1.40 × 5
Axiory-Live
2.00 × 2
ACYSecurities-Live
2.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
2.01 × 85
RannForex-Server
2.45 × 22
ZeroMarkets-Live-1
2.50 × 2
XMTrading-MT5 3
2.60 × 5
Tickmill-Live
2.83 × 75
TriveFinancial-MT5Live-2
2.90 × 62
Alpari-MT5
3.12 × 193
Tradeview-Live
3.25 × 8
BlueberryMarkets-Live
3.27 × 22
RoboForex-ECN
3.34 × 163
Exness-MT5Real7
3.38 × 32
ICMarketsSC-MT5
3.39 × 354
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
Darwinex-Live
3.50 × 8
FusionMarkets-Live
3.57 × 204
Non ci sono recensioni
2025.02.13 20:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 772 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 16:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 770 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 765 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 743 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 04:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 699 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.23 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 629 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 20:12
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.13 10:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.