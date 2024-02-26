- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 017
Profit Trade:
845 (83.08%)
Loss Trade:
172 (16.91%)
Best Trade:
43.97 EUR
Worst Trade:
-95.70 EUR
Profitto lordo:
3 716.69 EUR (26 242 pips)
Perdita lorda:
-3 504.36 EUR (25 597 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (233.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
233.18 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.96%
Massimo carico di deposito:
7.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
527 (51.82%)
Short Trade:
490 (48.18%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
4.40 EUR
Perdita media:
-20.37 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-92.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-108.73 EUR (2)
Crescita mensile:
-10.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
219.20 EUR
Massimale:
295.14 EUR (27.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.25% (219.20 EUR)
Per equità:
4.63% (47.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|547
|USDJPY
|470
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|446
|USDJPY
|-204
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|USDJPY
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.97 EUR
Worst Trade: -96 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +233.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -92.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Existrade-WForex Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real11
|1.33 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
Axiory-Live
|2.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|2.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.01 × 85
|
RannForex-Server
|2.45 × 22
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|2.60 × 5
|
Tickmill-Live
|2.83 × 75
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.90 × 62
|
Alpari-MT5
|3.12 × 193
|
Tradeview-Live
|3.25 × 8
|
BlueberryMarkets-Live
|3.27 × 22
|
RoboForex-ECN
|3.34 × 163
|
Exness-MT5Real7
|3.38 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|3.39 × 354
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
Darwinex-Live
|3.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|3.57 × 204
