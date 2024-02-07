SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwin Combo USD
Michal Aleksander Gdak

Darwin Combo USD

Michal Aleksander Gdak
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 95%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 262
Kârla kapanan işlemler:
1 035 (82.01%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (17.99%)
En iyi işlem:
2 344.10 USD
En kötü işlem:
-1 127.56 USD
Brüt kâr:
32 594.43 USD (221 758 pips)
Brüt zarar:
-15 172.94 USD (129 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (430.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 709.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
83.46%
Maks. mevduat yükü:
7.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.44
Alış işlemleri:
527 (41.76%)
Satış işlemleri:
735 (58.24%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
13.80 USD
Ortalama kâr:
31.49 USD
Ortalama zarar:
-66.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 620.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 065.00 USD (4)
Aylık büyüme:
4.09%
Yıllık tahmin:
49.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
2 065.00 USD (6.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (1 621.93 USD)
Varlığa göre:
33.33% (6 501.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY+ 130
CHFJPY+ 124
EURUSD+ 105
GBPJPY+ 98
USDJPY+ 76
EURAUD+ 63
NZDCAD+ 63
AUDUSD+ 62
EURNZD+ 59
NZDCHF+ 57
CADJPY+ 46
USDCHF+ 44
EURJPY+ 43
GBPUSD+ 34
NZDJPY+ 33
EURGBP+ 30
USDCAD+ 29
GBPAUD+ 26
GBPCAD+ 23
EURCAD+ 23
AUDNZD+ 17
CADCHF+ 15
EURCHF+ 14
NZDUSD+ 12
GBPNZD+ 12
AUDCHF+ 10
AUDCAD+ 8
GBPCHF+ 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 871
EURUSD+ 1.7K
GBPJPY+ 1.7K
USDJPY+ 560
EURAUD+ 474
NZDCAD+ 326
AUDUSD+ 1.9K
EURNZD+ 575
NZDCHF+ 820
CADJPY+ 523
USDCHF+ 937
EURJPY+ 954
GBPUSD+ 418
NZDJPY+ 556
EURGBP+ 337
USDCAD+ 142
GBPAUD+ 144
GBPCAD+ 154
EURCAD+ 358
AUDNZD+ 101
CADCHF+ 121
EURCHF+ 178
NZDUSD+ 384
GBPNZD+ 137
AUDCHF+ 459
AUDCAD+ 34
GBPCHF+ 588
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY+ 8.1K
CHFJPY+ 15K
EURUSD+ 12K
GBPJPY+ 5.1K
USDJPY+ 7K
EURAUD+ 7.9K
NZDCAD+ 6.9K
AUDUSD+ 2.4K
EURNZD+ 1.6K
NZDCHF+ -5.1K
CADJPY+ 5K
USDCHF+ 5.2K
EURJPY+ 5.4K
GBPUSD+ 2.5K
NZDJPY+ -6.4K
EURGBP+ 3.6K
USDCAD+ 628
GBPAUD+ 2.6K
GBPCAD+ 161
EURCAD+ 3.6K
AUDNZD+ 2K
CADCHF+ 1.8K
EURCHF+ 1.1K
NZDUSD+ 430
GBPNZD+ 1.2K
AUDCHF+ 1K
AUDCAD+ 952
GBPCHF+ 902
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 344.10 USD
En kötü işlem: -1 128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +430.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 620.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.01.03 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.13 14:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Combo USD
Ayda 30 USD
95%
0
0
USD
40K
USD
95
99%
1 262
82%
83%
2.14
13.80
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.