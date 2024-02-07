SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwin Combo USD
Michal Aleksander Gdak

Darwin Combo USD

Michal Aleksander Gdak
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 95%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 262
Profit Trade:
1 035 (82.01%)
Loss Trade:
227 (17.99%)
Best Trade:
2 344.10 USD
Worst Trade:
-1 127.56 USD
Profitto lordo:
32 594.43 USD (221 758 pips)
Perdita lorda:
-15 172.94 USD (129 341 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (430.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 709.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
83.46%
Massimo carico di deposito:
7.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.44
Long Trade:
527 (41.76%)
Short Trade:
735 (58.24%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
13.80 USD
Profitto medio:
31.49 USD
Perdita media:
-66.84 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 620.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 065.00 USD (4)
Crescita mensile:
4.44%
Previsione annuale:
53.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
2 065.00 USD (6.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (1 621.93 USD)
Per equità:
33.33% (6 501.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY+ 130
CHFJPY+ 124
EURUSD+ 105
GBPJPY+ 98
USDJPY+ 76
EURAUD+ 63
NZDCAD+ 63
AUDUSD+ 62
EURNZD+ 59
NZDCHF+ 57
CADJPY+ 46
USDCHF+ 44
EURJPY+ 43
GBPUSD+ 34
NZDJPY+ 33
EURGBP+ 30
USDCAD+ 29
GBPAUD+ 26
GBPCAD+ 23
EURCAD+ 23
AUDNZD+ 17
CADCHF+ 15
EURCHF+ 14
NZDUSD+ 12
GBPNZD+ 12
AUDCHF+ 10
AUDCAD+ 8
GBPCHF+ 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 871
EURUSD+ 1.7K
GBPJPY+ 1.7K
USDJPY+ 560
EURAUD+ 474
NZDCAD+ 326
AUDUSD+ 1.9K
EURNZD+ 575
NZDCHF+ 820
CADJPY+ 523
USDCHF+ 937
EURJPY+ 954
GBPUSD+ 418
NZDJPY+ 556
EURGBP+ 337
USDCAD+ 142
GBPAUD+ 144
GBPCAD+ 154
EURCAD+ 358
AUDNZD+ 101
CADCHF+ 121
EURCHF+ 178
NZDUSD+ 384
GBPNZD+ 137
AUDCHF+ 459
AUDCAD+ 34
GBPCHF+ 588
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY+ 8.1K
CHFJPY+ 15K
EURUSD+ 12K
GBPJPY+ 5.1K
USDJPY+ 7K
EURAUD+ 7.9K
NZDCAD+ 6.9K
AUDUSD+ 2.4K
EURNZD+ 1.6K
NZDCHF+ -5.1K
CADJPY+ 5K
USDCHF+ 5.2K
EURJPY+ 5.4K
GBPUSD+ 2.5K
NZDJPY+ -6.4K
EURGBP+ 3.6K
USDCAD+ 628
GBPAUD+ 2.6K
GBPCAD+ 161
EURCAD+ 3.6K
AUDNZD+ 2K
CADCHF+ 1.8K
EURCHF+ 1.1K
NZDUSD+ 430
GBPNZD+ 1.2K
AUDCHF+ 1K
AUDCAD+ 952
GBPCHF+ 902
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 344.10 USD
Worst Trade: -1 128 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +430.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1 620.61 USD

2025.01.03 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.13 14:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
