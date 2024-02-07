SignauxSections
Darwin Combo USD
Michal Aleksander Gdak

Darwin Combo USD

Michal Aleksander Gdak
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 95%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 262
Bénéfice trades:
1 035 (82.01%)
Perte trades:
227 (17.99%)
Meilleure transaction:
2 344.10 USD
Pire transaction:
-1 127.56 USD
Bénéfice brut:
32 594.43 USD (221 758 pips)
Perte brute:
-15 172.29 USD (129 341 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (430.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 709.06 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
83.46%
Charge de dépôt maximale:
7.15%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.44
Longs trades:
527 (41.76%)
Courts trades:
735 (58.24%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
13.81 USD
Bénéfice moyen:
31.49 USD
Perte moyenne:
-66.84 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 620.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 065.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.74%
Prévision annuelle:
57.50%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
2 065.00 USD (6.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (1 621.93 USD)
Par fonds propres:
33.33% (6 501.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY+ 130
CHFJPY+ 124
EURUSD+ 105
GBPJPY+ 98
USDJPY+ 76
EURAUD+ 63
NZDCAD+ 63
AUDUSD+ 62
EURNZD+ 59
NZDCHF+ 57
CADJPY+ 46
USDCHF+ 44
EURJPY+ 43
GBPUSD+ 34
NZDJPY+ 33
EURGBP+ 30
USDCAD+ 29
GBPAUD+ 26
GBPCAD+ 23
EURCAD+ 23
AUDNZD+ 17
CADCHF+ 15
EURCHF+ 14
NZDUSD+ 12
GBPNZD+ 12
AUDCHF+ 10
AUDCAD+ 8
GBPCHF+ 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 871
EURUSD+ 1.7K
GBPJPY+ 1.7K
USDJPY+ 560
EURAUD+ 474
NZDCAD+ 326
AUDUSD+ 1.9K
EURNZD+ 575
NZDCHF+ 820
CADJPY+ 523
USDCHF+ 937
EURJPY+ 954
GBPUSD+ 418
NZDJPY+ 556
EURGBP+ 337
USDCAD+ 142
GBPAUD+ 144
GBPCAD+ 154
EURCAD+ 358
AUDNZD+ 101
CADCHF+ 121
EURCHF+ 178
NZDUSD+ 384
GBPNZD+ 137
AUDCHF+ 459
AUDCAD+ 34
GBPCHF+ 588
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY+ 8.1K
CHFJPY+ 15K
EURUSD+ 12K
GBPJPY+ 5.1K
USDJPY+ 7K
EURAUD+ 7.9K
NZDCAD+ 6.9K
AUDUSD+ 2.4K
EURNZD+ 1.6K
NZDCHF+ -5.1K
CADJPY+ 5K
USDCHF+ 5.2K
EURJPY+ 5.4K
GBPUSD+ 2.5K
NZDJPY+ -6.4K
EURGBP+ 3.6K
USDCAD+ 628
GBPAUD+ 2.6K
GBPCAD+ 161
EURCAD+ 3.6K
AUDNZD+ 2K
CADCHF+ 1.8K
EURCHF+ 1.1K
NZDUSD+ 430
GBPNZD+ 1.2K
AUDCHF+ 1K
AUDCAD+ 952
GBPCHF+ 902
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 344.10 USD
Pire transaction: -1 128 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +430.14 USD
Perte consécutive maximale: -1 620.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.01.03 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.13 14:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.07 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
