- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24 532
Kârla kapanan işlemler:
21 432 (87.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 100 (12.64%)
En iyi işlem:
186.69 USD
En kötü işlem:
-679.21 USD
Brüt kâr:
65 380.62 USD (2 296 390 pips)
Brüt zarar:
-65 028.28 USD (1 781 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
140 (224.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.13 USD (17)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.92%
Maks. mevduat yükü:
206.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
12 806 (52.20%)
Satış işlemleri:
11 726 (47.80%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-20.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-410.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 569.14 USD (3)
Aylık büyüme:
33.87%
Yıllık tahmin:
410.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 817.51 USD
Maksimum:
7 829.51 USD (1442.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 473.88 USD)
Varlığa göre:
92.85% (3 175.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3497
|GBPUSD
|3360
|USDJPY
|3257
|USDCHF
|3014
|XAUUSD
|2973
|USDCAD
|2935
|AUDUSD
|2743
|GBPCAD
|684
|GBPSGD
|662
|NZDJPY
|336
|EURSGD
|311
|GBPCHF
|269
|GBPNZD
|137
|GBPAUD
|123
|AUDNZD
|97
|AUDCHF
|66
|NZDCHF
|50
|CADCHF
|17
|US30
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-502
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|169
|USDCHF
|-3.6K
|XAUUSD
|3.1K
|USDCAD
|900
|AUDUSD
|2.2K
|GBPCAD
|1.8K
|GBPSGD
|-688
|NZDJPY
|-321
|EURSGD
|-7
|GBPCHF
|201
|GBPNZD
|-344
|GBPAUD
|-494
|AUDNZD
|-74
|AUDCHF
|-281
|NZDCHF
|-187
|CADCHF
|35
|US30
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|79K
|GBPUSD
|60K
|USDJPY
|61K
|USDCHF
|25K
|XAUUSD
|163K
|USDCAD
|40K
|AUDUSD
|117K
|GBPCAD
|11K
|GBPSGD
|-5.1K
|NZDJPY
|-3.9K
|EURSGD
|4.1K
|GBPCHF
|2.9K
|GBPNZD
|-4.5K
|GBPAUD
|-6.2K
|AUDNZD
|-541
|AUDCHF
|-2.7K
|NZDCHF
|-1.6K
|CADCHF
|407
|US30
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +186.69 USD
En kötü işlem: -679 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +224.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -410.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.81 × 31
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 611
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.41 × 189
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.78 × 345
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|1.97 × 581
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
