Marcel Keller

Glory 1 FM

Marcel Keller
0 inceleme
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -70%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24 532
Kârla kapanan işlemler:
21 432 (87.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 100 (12.64%)
En iyi işlem:
186.69 USD
En kötü işlem:
-679.21 USD
Brüt kâr:
65 380.62 USD (2 296 390 pips)
Brüt zarar:
-65 028.28 USD (1 781 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
140 (224.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.13 USD (17)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.92%
Maks. mevduat yükü:
206.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
12 806 (52.20%)
Satış işlemleri:
11 726 (47.80%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-20.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-410.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 569.14 USD (3)
Aylık büyüme:
33.87%
Yıllık tahmin:
410.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 817.51 USD
Maksimum:
7 829.51 USD (1442.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 473.88 USD)
Varlığa göre:
92.85% (3 175.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3497
GBPUSD 3360
USDJPY 3257
USDCHF 3014
XAUUSD 2973
USDCAD 2935
AUDUSD 2743
GBPCAD 684
GBPSGD 662
NZDJPY 336
EURSGD 311
GBPCHF 269
GBPNZD 137
GBPAUD 123
AUDNZD 97
AUDCHF 66
NZDCHF 50
CADCHF 17
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -502
GBPUSD -1.5K
USDJPY 169
USDCHF -3.6K
XAUUSD 3.1K
USDCAD 900
AUDUSD 2.2K
GBPCAD 1.8K
GBPSGD -688
NZDJPY -321
EURSGD -7
GBPCHF 201
GBPNZD -344
GBPAUD -494
AUDNZD -74
AUDCHF -281
NZDCHF -187
CADCHF 35
US30 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 79K
GBPUSD 60K
USDJPY 61K
USDCHF 25K
XAUUSD 163K
USDCAD 40K
AUDUSD 117K
GBPCAD 11K
GBPSGD -5.1K
NZDJPY -3.9K
EURSGD 4.1K
GBPCHF 2.9K
GBPNZD -4.5K
GBPAUD -6.2K
AUDNZD -541
AUDCHF -2.7K
NZDCHF -1.6K
CADCHF 407
US30 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.69 USD
En kötü işlem: -679 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +224.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -410.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICTrading-Live29
0.81 × 31
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.41 × 189
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.78 × 345
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.97 × 581
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
135 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.24 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 23:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 22:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.05 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Glory 1 FM
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
9.2K
USD
138
99%
24 532
87%
99%
1.00
0.01
USD
100%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.