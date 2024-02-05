SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Glory 1 FM
Marcel Keller

Glory 1 FM

Marcel Keller
0 avis
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -70%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24 532
Bénéfice trades:
21 432 (87.36%)
Perte trades:
3 100 (12.64%)
Meilleure transaction:
186.69 USD
Pire transaction:
-679.21 USD
Bénéfice brut:
65 380.62 USD (2 296 390 pips)
Perte brute:
-65 028.28 USD (1 781 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
140 (224.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
532.13 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.92%
Charge de dépôt maximale:
206.42%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
208
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
12 806 (52.20%)
Courts trades:
11 726 (47.80%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
3.05 USD
Perte moyenne:
-20.98 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-410.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 569.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.87%
Prévision annuelle:
410.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 817.51 USD
Maximal:
7 829.51 USD (1442.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 473.88 USD)
Par fonds propres:
92.85% (3 175.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3497
GBPUSD 3360
USDJPY 3257
USDCHF 3014
XAUUSD 2973
USDCAD 2935
AUDUSD 2743
GBPCAD 684
GBPSGD 662
NZDJPY 336
EURSGD 311
GBPCHF 269
GBPNZD 137
GBPAUD 123
AUDNZD 97
AUDCHF 66
NZDCHF 50
CADCHF 17
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -502
GBPUSD -1.5K
USDJPY 169
USDCHF -3.6K
XAUUSD 3.1K
USDCAD 900
AUDUSD 2.2K
GBPCAD 1.8K
GBPSGD -688
NZDJPY -321
EURSGD -7
GBPCHF 201
GBPNZD -344
GBPAUD -494
AUDNZD -74
AUDCHF -281
NZDCHF -187
CADCHF 35
US30 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 79K
GBPUSD 60K
USDJPY 61K
USDCHF 25K
XAUUSD 163K
USDCAD 40K
AUDUSD 117K
GBPCAD 11K
GBPSGD -5.1K
NZDJPY -3.9K
EURSGD 4.1K
GBPCHF 2.9K
GBPNZD -4.5K
GBPAUD -6.2K
AUDNZD -541
AUDCHF -2.7K
NZDCHF -1.6K
CADCHF 407
US30 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.69 USD
Pire transaction: -679 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +224.85 USD
Perte consécutive maximale: -410.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICTrading-Live29
0.81 × 31
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.41 × 189
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.78 × 345
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
FusionMarkets-Live 2
1.97 × 581
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
135 plus...
Aucun avis
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.24 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.14 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 23:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 22:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.05 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
