Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 LEO-Live 0.00 × 2 PurpleTradingSC-04Live 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.72 × 97 FPMarkets-Live2 0.75 × 4 ICTrading-Live29 0.81 × 31 ICMarketsSC-Live20 0.83 × 6 Exness-Real14 1.00 × 9 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 1.01 × 611 EurotradeSA-Live01 1.38 × 8 ICMarketsSC-Live05 1.38 × 8 ICMarketsSC-Live24 1.41 × 189 ICMarketsSC-Live27 1.50 × 2 FPMarkets-Live4 1.50 × 10 ICMarketsSC-Live03 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live25 1.55 × 104 FusionMarkets-Live 1.59 × 86 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 ICMarketsSC-Live02 1.75 × 4 ICMarketsSC-Live04 1.78 × 345 ICMarkets-Live22 1.83 × 6 ICMarketsSC-Live15 1.94 × 47 FusionMarkets-Live 2 1.97 × 581 ICMarketsSC-Live09 2.00 × 70 135 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou