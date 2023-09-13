SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ebb and Flow Grid
Mr Karan Taenkam

Ebb and Flow Grid

Mr Karan Taenkam
0 inceleme
110 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -31%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 119
Kârla kapanan işlemler:
3 569 (69.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 550 (30.28%)
En iyi işlem:
228.85 USD
En kötü işlem:
-615.58 USD
Brüt kâr:
20 080.29 USD (324 138 pips)
Brüt zarar:
-22 756.98 USD (370 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (28.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
668.50 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
80.34%
Maks. mevduat yükü:
22.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
3 220 (62.90%)
Satış işlemleri:
1 899 (37.10%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
5.63 USD
Ortalama zarar:
-14.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-4 835.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 835.06 USD (21)
Aylık büyüme:
4.01%
Yıllık tahmin:
49.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 672.71 USD
Maksimum:
10 264.72 USD (76.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.09% (10 264.72 USD)
Varlığa göre:
34.65% (2 590.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 4013
USDCADm 309
GBPUSDm 238
GBPCADm 212
EURGBPm 195
AUDCADm 64
AUDUSDm 56
USDCHFm 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 336
USDCADm -2.5K
GBPUSDm -660
GBPCADm -1.3K
EURGBPm 1.3K
AUDCADm 83
AUDUSDm 45
USDCHFm 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm -4.7K
USDCADm -35K
GBPUSDm -6.3K
GBPCADm -18K
EURGBPm 11K
AUDCADm 3.6K
AUDUSDm 2K
USDCHFm 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.85 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +28.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 835.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mean Reversion Trading with Grid Strategy to capture the price fluctuation. Has -35% protective stop loss. USD1,000 or more is ideal to copy
İnceleme yok
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.02.24 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.25 15:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.24 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.25 17:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.23 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Kopyala

