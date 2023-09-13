SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ebb and Flow Grid
Mr Karan Taenkam

Ebb and Flow Grid

Mr Karan Taenkam
0 avis
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 -31%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 118
Bénéfice trades:
3 568 (69.71%)
Perte trades:
1 550 (30.29%)
Meilleure transaction:
228.85 USD
Pire transaction:
-615.58 USD
Bénéfice brut:
20 078.74 USD (324 066 pips)
Perte brute:
-22 756.98 USD (370 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (28.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
668.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
80.34%
Charge de dépôt maximale:
22.10%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
3 219 (62.90%)
Courts trades:
1 899 (37.10%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.52 USD
Bénéfice moyen:
5.63 USD
Perte moyenne:
-14.68 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-4 835.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 835.06 USD (21)
Croissance mensuelle:
4.39%
Prévision annuelle:
53.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 672.71 USD
Maximal:
10 264.72 USD (76.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.09% (10 264.72 USD)
Par fonds propres:
34.65% (2 590.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 4013
USDCADm 309
GBPUSDm 238
GBPCADm 212
EURGBPm 195
AUDCADm 63
AUDUSDm 56
USDCHFm 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 336
USDCADm -2.5K
GBPUSDm -660
GBPCADm -1.3K
EURGBPm 1.3K
AUDCADm 82
AUDUSDm 45
USDCHFm 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm -4.7K
USDCADm -35K
GBPUSDm -6.3K
GBPCADm -18K
EURGBPm 11K
AUDCADm 3.6K
AUDUSDm 2K
USDCHFm 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.85 USD
Pire transaction: -616 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +28.24 USD
Perte consécutive maximale: -4 835.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mean Reversion Trading with Grid Strategy to capture the price fluctuation. Has -35% protective stop loss. USD1,000 or more is ideal to copy
Aucun avis
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.02.24 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.25 15:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.24 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.25 17:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.23 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ebb and Flow Grid
50 USD par mois
-31%
0
0
USD
5.8K
USD
110
100%
5 118
69%
80%
0.88
-0.52
USD
68%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.