SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ebb and Flow Grid
Mr Karan Taenkam

Ebb and Flow Grid

Mr Karan Taenkam
0 recensioni
110 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 -31%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 119
Profit Trade:
3 569 (69.72%)
Loss Trade:
1 550 (30.28%)
Best Trade:
228.85 USD
Worst Trade:
-615.58 USD
Profitto lordo:
20 080.29 USD (324 138 pips)
Perdita lorda:
-22 756.98 USD (370 189 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (28.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
80.34%
Massimo carico di deposito:
22.10%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
3 220 (62.90%)
Short Trade:
1 899 (37.10%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
5.63 USD
Perdita media:
-14.68 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-4 835.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 835.06 USD (21)
Crescita mensile:
4.05%
Previsione annuale:
49.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 672.71 USD
Massimale:
10 264.72 USD (76.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.09% (10 264.72 USD)
Per equità:
34.65% (2 590.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 4013
USDCADm 309
GBPUSDm 238
GBPCADm 212
EURGBPm 195
AUDCADm 64
AUDUSDm 56
USDCHFm 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 336
USDCADm -2.5K
GBPUSDm -660
GBPCADm -1.3K
EURGBPm 1.3K
AUDCADm 83
AUDUSDm 45
USDCHFm 36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -4.7K
USDCADm -35K
GBPUSDm -6.3K
GBPCADm -18K
EURGBPm 11K
AUDCADm 3.6K
AUDUSDm 2K
USDCHFm 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.85 USD
Worst Trade: -616 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +28.24 USD
Massima perdita consecutiva: -4 835.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mean Reversion Trading with Grid Strategy to capture the price fluctuation. Has -35% protective stop loss. USD1,000 or more is ideal to copy
Non ci sono recensioni
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.12 09:15
No swaps are charged
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
2025.02.24 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.01.27 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.25 15:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.24 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.25 17:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.23 11:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ebb and Flow Grid
50USD al mese
-31%
0
0
USD
5.8K
USD
110
100%
5 119
69%
80%
0.88
-0.52
USD
68%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.