- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 119
Profit Trade:
3 569 (69.72%)
Loss Trade:
1 550 (30.28%)
Best Trade:
228.85 USD
Worst Trade:
-615.58 USD
Profitto lordo:
20 080.29 USD (324 138 pips)
Perdita lorda:
-22 756.98 USD (370 189 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (28.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
80.34%
Massimo carico di deposito:
22.10%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
3 220 (62.90%)
Short Trade:
1 899 (37.10%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
5.63 USD
Perdita media:
-14.68 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-4 835.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 835.06 USD (21)
Crescita mensile:
4.05%
Previsione annuale:
49.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 672.71 USD
Massimale:
10 264.72 USD (76.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.09% (10 264.72 USD)
Per equità:
34.65% (2 590.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|4013
|USDCADm
|309
|GBPUSDm
|238
|GBPCADm
|212
|EURGBPm
|195
|AUDCADm
|64
|AUDUSDm
|56
|USDCHFm
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm
|336
|USDCADm
|-2.5K
|GBPUSDm
|-660
|GBPCADm
|-1.3K
|EURGBPm
|1.3K
|AUDCADm
|83
|AUDUSDm
|45
|USDCHFm
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm
|-4.7K
|USDCADm
|-35K
|GBPUSDm
|-6.3K
|GBPCADm
|-18K
|EURGBPm
|11K
|AUDCADm
|3.6K
|AUDUSDm
|2K
|USDCHFm
|1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Mean Reversion Trading with Grid Strategy to capture the price fluctuation. Has -35% protective stop loss. USD1,000 or more is ideal to copy
Non ci sono recensioni
