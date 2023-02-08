SinyallerBölümler
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 333%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 058
Kârla kapanan işlemler:
7 685 (69.49%)
Zararla kapanan işlemler:
3 373 (30.50%)
En iyi işlem:
5 362.50 USD
En kötü işlem:
-10 094.48 USD
Brüt kâr:
505 068.95 USD (1 181 566 pips)
Brüt zarar:
-401 098.68 USD (1 496 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
102 (4 394.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 993.82 USD (32)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
61.42%
Maks. mevduat yükü:
79.23%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
4 835 (43.72%)
Satış işlemleri:
6 223 (56.28%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
9.40 USD
Ortalama kâr:
65.72 USD
Ortalama zarar:
-118.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
162 (-4 868.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 794.91 USD (10)
Aylık büyüme:
2.53%
Yıllık tahmin:
32.80%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40 879.72 USD
Maksimum:
47 633.95 USD (83.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.04% (47 633.95 USD)
Varlığa göre:
38.56% (21 343.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6315
EURUSD 2886
GBPUSD 261
XTIUSD 243
USDJPY 218
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDCAD 60
AUDUSD 59
NZDCAD 49
GBPCAD 47
NZDUSD 37
USDCAD 36
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 15
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURCHF 8
EURAUD 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40K
EURUSD 101K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.7K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDCAD 3.3K
AUDUSD 794
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
NZDUSD 388
USDCAD 2.4K
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 2.9K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURCHF 21
EURAUD 2K
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 62K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.1K
USDJPY 5.1K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDCAD 13K
AUDUSD -1.7K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
NZDUSD -1.2K
USDCAD -3.6K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 668
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURCHF 278
EURAUD 701
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 362.50 USD
En kötü işlem: -10 094 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +4 394.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 868.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
100 daha fazla...
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

İnceleme yok
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
