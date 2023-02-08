SignaleKategorien
Zeus EURUSD scalping fiesta
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
189 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 375%
Tickmill-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11 302
Gewinntrades:
7 862 (69.56%)
Verlusttrades:
3 440 (30.44%)
Bester Trade:
5 362.50 USD
Schlechtester Trade:
-10 094.48 USD
Bruttoprofit:
508 886.13 USD (1 205 737 pips)
Bruttoverlust:
-402 493.02 USD (1 505 889 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
102 (4 394.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 993.82 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
64.42%
Max deposit load:
79.23%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
4 966 (43.94%)
Short-Positionen:
6 336 (56.06%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
9.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
162 (-4 868.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 794.91 USD (10)
Wachstum pro Monat :
5.75%
Jahresprognose:
69.77%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40 879.72 USD
Maximaler:
47 633.95 USD (83.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.04% (47 633.95 USD)
Kapital:
38.56% (21 343.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6336
EURUSD 3090
GBPUSD 265
XTIUSD 244
USDJPY 224
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDUSD 62
AUDCAD 60
NZDCAD 49
GBPCAD 47
USDCAD 39
NZDUSD 37
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 16
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURAUD 9
EURCHF 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 41K
EURUSD 102K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.4K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDUSD 715
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
USDCAD 2.4K
NZDUSD 388
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 3K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURAUD 1.8K
EURCHF 21
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
EURUSD 74K
GBPUSD -6.9K
XTIUSD -2K
USDJPY 4.6K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDUSD -1.7K
AUDCAD 13K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
USDCAD -3.6K
NZDUSD -1.2K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 715
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURAUD 499
EURCHF 278
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 362.50 USD
Schlechtester Trade: -10 094 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 394.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 868.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 257
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
noch 103 ...
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

Keine Bewertungen
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
