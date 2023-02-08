- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11 302
Gewinntrades:
7 862 (69.56%)
Verlusttrades:
3 440 (30.44%)
Bester Trade:
5 362.50 USD
Schlechtester Trade:
-10 094.48 USD
Bruttoprofit:
508 886.13 USD (1 205 737 pips)
Bruttoverlust:
-402 493.02 USD (1 505 889 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
102 (4 394.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28 993.82 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
64.42%
Max deposit load:
79.23%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
4 966 (43.94%)
Short-Positionen:
6 336 (56.06%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
9.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
162 (-4 868.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 794.91 USD (10)
Wachstum pro Monat :
5.75%
Jahresprognose:
69.77%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40 879.72 USD
Maximaler:
47 633.95 USD (83.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.04% (47 633.95 USD)
Kapital:
38.56% (21 343.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6336
|EURUSD
|3090
|GBPUSD
|265
|XTIUSD
|244
|USDJPY
|224
|GBPJPY
|218
|EURJPY
|217
|AUDNZD
|135
|ETHUSD
|134
|AUDUSD
|62
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|49
|GBPCAD
|47
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|16
|BTCUSD
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|9
|EURCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|2
|USDZAR
|2
|USDTRY
|1
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|USDMXN
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|-7.1K
|XTIUSD
|-2.9K
|USDJPY
|7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|1.7K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|3.5K
|AUDUSD
|715
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPCAD
|-37K
|USDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|388
|EURGBP
|74
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|74
|EURCAD
|3K
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPAUD
|82
|EURAUD
|1.8K
|EURCHF
|21
|EURNZD
|6.3K
|GBPNZD
|-153
|GBPCHF
|70
|USDZAR
|481
|USDTRY
|-121
|NZDCHF
|133
|AUDCHF
|43
|USDMXN
|-504
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|74K
|GBPUSD
|-6.9K
|XTIUSD
|-2K
|USDJPY
|4.6K
|GBPJPY
|-98K
|EURJPY
|8.3K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|34K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|6.8K
|GBPCAD
|-76K
|USDCAD
|-3.6K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|-94
|EURCAD
|715
|BTCUSD
|-278K
|GBPAUD
|-479
|EURAUD
|499
|EURCHF
|278
|EURNZD
|2.2K
|GBPNZD
|694
|GBPCHF
|67
|USDZAR
|11K
|USDTRY
|-4.5K
|NZDCHF
|242
|AUDCHF
|211
|USDMXN
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 362.50 USD
Schlechtester Trade: -10 094 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 394.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 868.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|0.21 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
ICMarketsSC-Live08
|0.43 × 257
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.48 × 120
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.58 × 12
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 1618
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy
The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
375%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
189
97%
11 302
69%
64%
1.26
9.41
USD
USD
61%
1:500