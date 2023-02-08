信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Zeus EURUSD scalping fiesta
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0条评论
可靠性
189
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 374%
Tickmill-Live09
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 301
盈利交易:
7 861 (69.56%)
亏损交易:
3 440 (30.44%)
最好交易:
5 362.50 USD
最差交易:
-10 094.48 USD
毛利:
508 871.66 USD (1 205 699 pips)
毛利亏损:
-402 493.02 USD (1 505 889 pips)
最大连续赢利:
102 (4 394.35 USD)
最大连续盈利:
28 993.82 USD (32)
夏普比率:
0.02
交易活动:
64.42%
最大入金加载:
79.23%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.23
长期交易:
4 965 (43.93%)
短期交易:
6 336 (56.07%)
利润因子:
1.26
预期回报:
9.41 USD
平均利润:
64.73 USD
平均损失:
-117.00 USD
最大连续失误:
162 (-4 868.74 USD)
最大连续亏损:
-33 794.91 USD (10)
每月增长:
6.39%
年度预测:
77.55%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
40 879.72 USD
最大值:
47 633.95 USD (83.93%)
相对跌幅:
结余:
61.04% (47 633.95 USD)
净值:
38.56% (21 343.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 6335
EURUSD 3090
GBPUSD 265
XTIUSD 244
USDJPY 224
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDUSD 62
AUDCAD 60
NZDCAD 49
GBPCAD 47
USDCAD 39
NZDUSD 37
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 16
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURAUD 9
EURCHF 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 41K
EURUSD 102K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.4K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDUSD 715
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
USDCAD 2.4K
NZDUSD 388
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 3K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURAUD 1.8K
EURCHF 21
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 29K
EURUSD 74K
GBPUSD -6.9K
XTIUSD -2K
USDJPY 4.6K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDUSD -1.7K
AUDCAD 13K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
USDCAD -3.6K
NZDUSD -1.2K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 715
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURAUD 499
EURCHF 278
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 362.50 USD
最差交易: -10 094 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +4 394.35 USD
最大连续亏损: -4 868.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

没有评论
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
