- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 301
Negociações com lucro:
7 861 (69.56%)
Negociações com perda:
3 440 (30.44%)
Melhor negociação:
5 362.50 USD
Pior negociação:
-10 094.48 USD
Lucro bruto:
508 871.66 USD (1 205 699 pips)
Perda bruta:
-402 493.02 USD (1 505 889 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
102 (4 394.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 993.82 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
64.42%
Depósito máximo carregado:
79.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
4 965 (43.93%)
Negociações curtas:
6 336 (56.07%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
9.41 USD
Lucro médio:
64.73 USD
Perda média:
-117.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
162 (-4 868.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33 794.91 USD (10)
Crescimento mensal:
6.13%
Previsão anual:
77.55%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40 879.72 USD
Máximo:
47 633.95 USD (83.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.04% (47 633.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.56% (21 343.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6335
|EURUSD
|3090
|GBPUSD
|265
|XTIUSD
|244
|USDJPY
|224
|GBPJPY
|218
|EURJPY
|217
|AUDNZD
|135
|ETHUSD
|134
|AUDUSD
|62
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|49
|GBPCAD
|47
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|16
|BTCUSD
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|9
|EURCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|2
|USDZAR
|2
|USDTRY
|1
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|USDMXN
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|-7.1K
|XTIUSD
|-2.9K
|USDJPY
|7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|1.7K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|3.5K
|AUDUSD
|715
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPCAD
|-37K
|USDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|388
|EURGBP
|74
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|74
|EURCAD
|3K
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPAUD
|82
|EURAUD
|1.8K
|EURCHF
|21
|EURNZD
|6.3K
|GBPNZD
|-153
|GBPCHF
|70
|USDZAR
|481
|USDTRY
|-121
|NZDCHF
|133
|AUDCHF
|43
|USDMXN
|-504
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|74K
|GBPUSD
|-6.9K
|XTIUSD
|-2K
|USDJPY
|4.6K
|GBPJPY
|-98K
|EURJPY
|8.3K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|34K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|6.8K
|GBPCAD
|-76K
|USDCAD
|-3.6K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|-94
|EURCAD
|715
|BTCUSD
|-278K
|GBPAUD
|-479
|EURAUD
|499
|EURCHF
|278
|EURNZD
|2.2K
|GBPNZD
|694
|GBPCHF
|67
|USDZAR
|11K
|USDTRY
|-4.5K
|NZDCHF
|242
|AUDCHF
|211
|USDMXN
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 362.50 USD
Pior negociação: -10 094 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +4 394.35 USD
Máxima perda consecutiva: -4 868.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|0.21 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
ICMarketsSC-Live08
|0.43 × 256
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.48 × 120
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.58 × 12
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 1618
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy
The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
374%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
189
97%
11 301
69%
64%
1.26
9.41
USD
USD
61%
1:500