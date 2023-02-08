SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Zeus EURUSD scalping fiesta
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 comentários
Confiabilidade
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 374%
Tickmill-Live09
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 301
Negociações com lucro:
7 861 (69.56%)
Negociações com perda:
3 440 (30.44%)
Melhor negociação:
5 362.50 USD
Pior negociação:
-10 094.48 USD
Lucro bruto:
508 871.66 USD (1 205 699 pips)
Perda bruta:
-402 493.02 USD (1 505 889 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
102 (4 394.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28 993.82 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
64.42%
Depósito máximo carregado:
79.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.23
Negociações longas:
4 965 (43.93%)
Negociações curtas:
6 336 (56.07%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
9.41 USD
Lucro médio:
64.73 USD
Perda média:
-117.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
162 (-4 868.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33 794.91 USD (10)
Crescimento mensal:
6.13%
Previsão anual:
77.55%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40 879.72 USD
Máximo:
47 633.95 USD (83.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.04% (47 633.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.56% (21 343.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6335
EURUSD 3090
GBPUSD 265
XTIUSD 244
USDJPY 224
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDUSD 62
AUDCAD 60
NZDCAD 49
GBPCAD 47
USDCAD 39
NZDUSD 37
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 16
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURAUD 9
EURCHF 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 41K
EURUSD 102K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.4K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDUSD 715
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
USDCAD 2.4K
NZDUSD 388
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 3K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURAUD 1.8K
EURCHF 21
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 29K
EURUSD 74K
GBPUSD -6.9K
XTIUSD -2K
USDJPY 4.6K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDUSD -1.7K
AUDCAD 13K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
USDCAD -3.6K
NZDUSD -1.2K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 715
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURAUD 499
EURCHF 278
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 362.50 USD
Pior negociação: -10 094 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +4 394.35 USD
Máxima perda consecutiva: -4 868.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
103 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

Sem comentários
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Zeus EURUSD scalping fiesta
30 USD por mês
374%
0
0
USD
25K
USD
189
97%
11 301
69%
64%
1.26
9.41
USD
61%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.