Trades:
11 294
Profit Trades:
7 855 (69.55%)
Loss Trades:
3 439 (30.45%)
Best trade:
5 362.50 USD
Worst trade:
-10 094.48 USD
Gross Profit:
508 856.34 USD (1 205 215 pips)
Gross Loss:
-402 492.74 USD (1 505 888 pips)
Maximum consecutive wins:
102 (4 394.35 USD)
Maximal consecutive profit:
28 993.82 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
64.42%
Max deposit load:
79.23%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
33
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
2.23
Long Trades:
4 958 (43.90%)
Short Trades:
6 336 (56.10%)
Profit Factor:
1.26
Expected Payoff:
9.42 USD
Average Profit:
64.78 USD
Average Loss:
-117.04 USD
Maximum consecutive losses:
162 (-4 868.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-33 794.91 USD (10)
Monthly growth:
5.55%
Annual Forecast:
67.33%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
40 879.72 USD
Maximal:
47 633.95 USD (83.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
61.04% (47 633.95 USD)
By Equity:
38.56% (21 343.53 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6334
|EURUSD
|3084
|GBPUSD
|265
|XTIUSD
|244
|USDJPY
|224
|GBPJPY
|218
|EURJPY
|217
|AUDNZD
|135
|ETHUSD
|134
|AUDUSD
|62
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|49
|GBPCAD
|47
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|16
|BTCUSD
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|9
|EURCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|2
|USDZAR
|2
|USDTRY
|1
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|USDMXN
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|-7.1K
|XTIUSD
|-2.9K
|USDJPY
|7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|1.7K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|3.5K
|AUDUSD
|715
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPCAD
|-37K
|USDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|388
|EURGBP
|74
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|74
|EURCAD
|3K
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPAUD
|82
|EURAUD
|1.8K
|EURCHF
|21
|EURNZD
|6.3K
|GBPNZD
|-153
|GBPCHF
|70
|USDZAR
|481
|USDTRY
|-121
|NZDCHF
|133
|AUDCHF
|43
|USDMXN
|-504
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|74K
|GBPUSD
|-6.9K
|XTIUSD
|-2K
|USDJPY
|4.6K
|GBPJPY
|-98K
|EURJPY
|8.3K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|34K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|6.8K
|GBPCAD
|-76K
|USDCAD
|-3.6K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|-94
|EURCAD
|715
|BTCUSD
|-278K
|GBPAUD
|-479
|EURAUD
|499
|EURCHF
|278
|EURNZD
|2.2K
|GBPNZD
|694
|GBPCHF
|67
|USDZAR
|11K
|USDTRY
|-4.5K
|NZDCHF
|242
|AUDCHF
|211
|USDMXN
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +5 362.50 USD
Worst trade: -10 094 USD
Maximum consecutive wins: 32
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +4 394.35 USD
Maximal consecutive loss: -4 868.74 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live09" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|0.21 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
ICMarketsSC-Live08
|0.43 × 256
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.48 × 120
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.58 × 12
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 1618
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy
The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
374%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
189
97%
11 294
69%
64%
1.26
9.42
USD
USD
61%
1:500