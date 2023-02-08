SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Zeus EURUSD scalping fiesta
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 reviews
Reliability
189 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 374%
Tickmill-Live09
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
11 294
Profit Trades:
7 855 (69.55%)
Loss Trades:
3 439 (30.45%)
Best trade:
5 362.50 USD
Worst trade:
-10 094.48 USD
Gross Profit:
508 856.34 USD (1 205 215 pips)
Gross Loss:
-402 492.74 USD (1 505 888 pips)
Maximum consecutive wins:
102 (4 394.35 USD)
Maximal consecutive profit:
28 993.82 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
64.42%
Max deposit load:
79.23%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
33
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
2.23
Long Trades:
4 958 (43.90%)
Short Trades:
6 336 (56.10%)
Profit Factor:
1.26
Expected Payoff:
9.42 USD
Average Profit:
64.78 USD
Average Loss:
-117.04 USD
Maximum consecutive losses:
162 (-4 868.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-33 794.91 USD (10)
Monthly growth:
5.55%
Annual Forecast:
67.33%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
40 879.72 USD
Maximal:
47 633.95 USD (83.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
61.04% (47 633.95 USD)
By Equity:
38.56% (21 343.53 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 6334
EURUSD 3084
GBPUSD 265
XTIUSD 244
USDJPY 224
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDUSD 62
AUDCAD 60
NZDCAD 49
GBPCAD 47
USDCAD 39
NZDUSD 37
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 16
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURAUD 9
EURCHF 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 41K
EURUSD 102K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.4K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDUSD 715
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
USDCAD 2.4K
NZDUSD 388
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 3K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURAUD 1.8K
EURCHF 21
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
EURUSD 74K
GBPUSD -6.9K
XTIUSD -2K
USDJPY 4.6K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDUSD -1.7K
AUDCAD 13K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
USDCAD -3.6K
NZDUSD -1.2K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 715
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURAUD 499
EURCHF 278
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +5 362.50 USD
Worst trade: -10 094 USD
Maximum consecutive wins: 32
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +4 394.35 USD
Maximal consecutive loss: -4 868.74 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live09" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
103 more...
To see trades in realtime, please log in or register

EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

No reviews
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Zeus EURUSD scalping fiesta
30 USD per month
374%
0
0
USD
25K
USD
189
97%
11 294
69%
64%
1.26
9.42
USD
61%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.