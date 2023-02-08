SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Zeus EURUSD scalping fiesta
Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 333%
Tickmill-Live09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 058
Profit Trade:
7 685 (69.49%)
Loss Trade:
3 373 (30.50%)
Best Trade:
5 362.50 USD
Worst Trade:
-10 094.48 USD
Profitto lordo:
505 068.95 USD (1 181 566 pips)
Perdita lorda:
-401 098.68 USD (1 496 403 pips)
Vincite massime consecutive:
102 (4 394.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 993.82 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.42%
Massimo carico di deposito:
79.23%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
4 835 (43.72%)
Short Trade:
6 223 (56.28%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
9.40 USD
Profitto medio:
65.72 USD
Perdita media:
-118.91 USD
Massime perdite consecutive:
162 (-4 868.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 794.91 USD (10)
Crescita mensile:
2.53%
Previsione annuale:
32.80%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40 879.72 USD
Massimale:
47 633.95 USD (83.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.04% (47 633.95 USD)
Per equità:
38.56% (21 343.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6315
EURUSD 2886
GBPUSD 261
XTIUSD 243
USDJPY 218
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDCAD 60
AUDUSD 59
NZDCAD 49
GBPCAD 47
NZDUSD 37
USDCAD 36
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 15
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURCHF 8
EURAUD 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 40K
EURUSD 101K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.7K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDCAD 3.3K
AUDUSD 794
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
NZDUSD 388
USDCAD 2.4K
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 2.9K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURCHF 21
EURAUD 2K
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 62K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.1K
USDJPY 5.1K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDCAD 13K
AUDUSD -1.7K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
NZDUSD -1.2K
USDCAD -3.6K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 668
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURCHF 278
EURAUD 701
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 362.50 USD
Worst Trade: -10 094 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4 394.35 USD
Massima perdita consecutiva: -4 868.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
100 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

Non ci sono recensioni
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zeus EURUSD scalping fiesta
30USD al mese
333%
0
0
USD
25K
USD
176
97%
11 058
69%
61%
1.25
9.40
USD
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.