Georgios Baizanis

Zeus EURUSD scalping fiesta

Georgios Baizanis
0 отзывов
Надежность
189 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 374%
Tickmill-Live09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 294
Прибыльных трейдов:
7 855 (69.55%)
Убыточных трейдов:
3 439 (30.45%)
Лучший трейд:
5 362.50 USD
Худший трейд:
-10 094.48 USD
Общая прибыль:
508 856.34 USD (1 205 215 pips)
Общий убыток:
-402 492.74 USD (1 505 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
102 (4 394.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 993.82 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
64.42%
Макс. загрузка депозита:
79.23%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
4 958 (43.90%)
Коротких трейдов:
6 336 (56.10%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
9.42 USD
Средняя прибыль:
64.78 USD
Средний убыток:
-117.04 USD
Макс. серия проигрышей:
162 (-4 868.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 794.91 USD (10)
Прирост в месяц:
5.37%
Годовой прогноз:
67.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40 879.72 USD
Максимальная:
47 633.95 USD (83.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.04% (47 633.95 USD)
По эквити:
38.56% (21 343.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6334
EURUSD 3084
GBPUSD 265
XTIUSD 244
USDJPY 224
GBPJPY 218
EURJPY 217
AUDNZD 135
ETHUSD 134
AUDUSD 62
AUDCAD 60
NZDCAD 49
GBPCAD 47
USDCAD 39
NZDUSD 37
EURGBP 35
USDCHF 17
NZDJPY 17
EURCAD 16
BTCUSD 12
GBPAUD 10
EURAUD 9
EURCHF 8
EURNZD 7
GBPNZD 6
GBPCHF 2
USDZAR 2
USDTRY 1
NZDCHF 1
AUDCHF 1
USDMXN 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41K
EURUSD 102K
GBPUSD -7.1K
XTIUSD -2.9K
USDJPY 7.4K
GBPJPY -9.3K
EURJPY 1.7K
AUDNZD -14K
ETHUSD 3.5K
AUDUSD 715
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2.9K
GBPCAD -37K
USDCAD 2.4K
NZDUSD 388
EURGBP 74
USDCHF 1K
NZDJPY 74
EURCAD 3K
BTCUSD -1.8K
GBPAUD 82
EURAUD 1.8K
EURCHF 21
EURNZD 6.3K
GBPNZD -153
GBPCHF 70
USDZAR 481
USDTRY -121
NZDCHF 133
AUDCHF 43
USDMXN -504
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 29K
EURUSD 74K
GBPUSD -6.9K
XTIUSD -2K
USDJPY 4.6K
GBPJPY -98K
EURJPY 8.3K
AUDNZD -14K
ETHUSD 34K
AUDUSD -1.7K
AUDCAD 13K
NZDCAD 6.8K
GBPCAD -76K
USDCAD -3.6K
NZDUSD -1.2K
EURGBP 1.7K
USDCHF 1K
NZDJPY -94
EURCAD 715
BTCUSD -278K
GBPAUD -479
EURAUD 499
EURCHF 278
EURNZD 2.2K
GBPNZD 694
GBPCHF 67
USDZAR 11K
USDTRY -4.5K
NZDCHF 242
AUDCHF 211
USDMXN -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 362.50 USD
Худший трейд: -10 094 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +4 394.35 USD
Макс. убыток в серии: -4 868.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.20 × 60
ICMarketsSC-Live02
0.21 × 14
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsIntl-Real 9
0.48 × 120
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.58 × 12
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.90 × 1618
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
еще 103...
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy


The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy

Нет отзывов
2024.08.05 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 06:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.01 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.07.25 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.06.07 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.07 18:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2023.03.09 12:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.03.03 16:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.25 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.08 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.02.08 12:33
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zeus EURUSD scalping fiesta
30 USD в месяц
374%
0
0
USD
25K
USD
189
97%
11 294
69%
64%
1.26
9.42
USD
61%
1:500
Копировать

