- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 294
Прибыльных трейдов:
7 855 (69.55%)
Убыточных трейдов:
3 439 (30.45%)
Лучший трейд:
5 362.50 USD
Худший трейд:
-10 094.48 USD
Общая прибыль:
508 856.34 USD (1 205 215 pips)
Общий убыток:
-402 492.74 USD (1 505 888 pips)
Макс. серия выигрышей:
102 (4 394.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
28 993.82 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
64.42%
Макс. загрузка депозита:
79.23%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.23
Длинных трейдов:
4 958 (43.90%)
Коротких трейдов:
6 336 (56.10%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
9.42 USD
Средняя прибыль:
64.78 USD
Средний убыток:
-117.04 USD
Макс. серия проигрышей:
162 (-4 868.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 794.91 USD (10)
Прирост в месяц:
5.37%
Годовой прогноз:
67.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40 879.72 USD
Максимальная:
47 633.95 USD (83.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.04% (47 633.95 USD)
По эквити:
38.56% (21 343.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6334
|EURUSD
|3084
|GBPUSD
|265
|XTIUSD
|244
|USDJPY
|224
|GBPJPY
|218
|EURJPY
|217
|AUDNZD
|135
|ETHUSD
|134
|AUDUSD
|62
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|49
|GBPCAD
|47
|USDCAD
|39
|NZDUSD
|37
|EURGBP
|35
|USDCHF
|17
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|16
|BTCUSD
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|9
|EURCHF
|8
|EURNZD
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|2
|USDZAR
|2
|USDTRY
|1
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|USDMXN
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|102K
|GBPUSD
|-7.1K
|XTIUSD
|-2.9K
|USDJPY
|7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|EURJPY
|1.7K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|3.5K
|AUDUSD
|715
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPCAD
|-37K
|USDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|388
|EURGBP
|74
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|74
|EURCAD
|3K
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPAUD
|82
|EURAUD
|1.8K
|EURCHF
|21
|EURNZD
|6.3K
|GBPNZD
|-153
|GBPCHF
|70
|USDZAR
|481
|USDTRY
|-121
|NZDCHF
|133
|AUDCHF
|43
|USDMXN
|-504
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|EURUSD
|74K
|GBPUSD
|-6.9K
|XTIUSD
|-2K
|USDJPY
|4.6K
|GBPJPY
|-98K
|EURJPY
|8.3K
|AUDNZD
|-14K
|ETHUSD
|34K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|6.8K
|GBPCAD
|-76K
|USDCAD
|-3.6K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|-94
|EURCAD
|715
|BTCUSD
|-278K
|GBPAUD
|-479
|EURAUD
|499
|EURCHF
|278
|EURNZD
|2.2K
|GBPNZD
|694
|GBPCHF
|67
|USDZAR
|11K
|USDTRY
|-4.5K
|NZDCHF
|242
|AUDCHF
|211
|USDMXN
|-3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 362.50 USD
Худший трейд: -10 094 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +4 394.35 USD
Макс. убыток в серии: -4 868.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|0.21 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
ICMarketsSC-Live08
|0.43 × 256
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.48 × 120
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.58 × 12
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 1618
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
EURUSD and Oil (XTIUSD) scalping strategy. Medium risk strategy
The strategy started late dec 2022. What you see before in the history is another strategy
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
374%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
189
97%
11 294
69%
64%
1.26
9.42
USD
USD
61%
1:500