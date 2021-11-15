SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MOE ICM
Dua Yong Rew

MOE ICM

Dua Yong Rew
0 inceleme
Güvenilirlik
250 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 6%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 952
Kârla kapanan işlemler:
2 258 (76.49%)
Zararla kapanan işlemler:
694 (23.51%)
En iyi işlem:
123.92 SGD
En kötü işlem:
-171.66 SGD
Brüt kâr:
23 113.02 SGD (114 483 pips)
Brüt zarar:
-23 160.01 SGD (96 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (303.41 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
557.76 SGD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
13.94%
Maks. mevduat yükü:
24.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
1 390 (47.09%)
Satış işlemleri:
1 562 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 SGD
Ortalama kâr:
10.24 SGD
Ortalama zarar:
-33.37 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-180.04 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.18 SGD (6)
Aylık büyüme:
-9.14%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
213.00 SGD
Maksimum:
2 264.31 SGD (92.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.84% (2 264.24 SGD)
Varlığa göre:
8.38% (81.40 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 995
USDJPY 333
GBPUSD 285
GBPJPY 161
EURGBP 159
AUDJPY 159
EURCAD 154
USDCAD 136
EURAUD 110
CHFSGD 80
USDCHF 67
AUDCAD 53
CHFJPY 37
EURCHF 32
AUDNZD 32
AUDUSD 30
SGDJPY 28
EURJPY 23
USDSGD 18
GBPCAD 15
CADCHF 9
EURSGD 9
GBPCHF 7
GBPAUD 7
CADJPY 5
AUDCHF 3
NZDJPY 2
NZDCAD 2
AUDSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 393
USDJPY -200
GBPUSD -36
GBPJPY 231
EURGBP -29
AUDJPY -160
EURCAD 145
USDCAD -84
EURAUD -13
CHFSGD 89
USDCHF -131
AUDCAD -89
CHFJPY -39
EURCHF 4
AUDNZD -3
AUDUSD -26
SGDJPY -18
EURJPY -17
USDSGD -22
GBPCAD -16
CADCHF 4
EURSGD 6
GBPCHF -8
GBPAUD 16
CADJPY -8
AUDCHF 5
NZDJPY -5
NZDCAD -23
AUDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.9K
USDJPY 3K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 946
EURGBP 880
AUDJPY 1.4K
EURCAD 1.7K
USDCAD 1.8K
EURAUD -283
CHFSGD 690
USDCHF -505
AUDCAD -377
CHFJPY -874
EURCHF 287
AUDNZD -528
AUDUSD -426
SGDJPY -96
EURJPY -326
USDSGD -173
GBPCAD 49
CADCHF 152
EURSGD 285
GBPCHF 23
GBPAUD 517
CADJPY -267
AUDCHF 71
NZDJPY -175
NZDCAD -147
AUDSGD 9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.92 SGD
En kötü işlem: -172 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +303.41 SGD
Maksimum ardışık zarar: -180.04 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 672
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 20952
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.51 × 55044
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.65 × 12382
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
Hankotrade-Live
1.86 × 654
163 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


İnceleme yok
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 02:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1433 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 00:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1426 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.04 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1418 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1399 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.01 03:35
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.26 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.23 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.04 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.03 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MOE ICM
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
2.2K
SGD
250
99%
2 952
76%
14%
0.99
-0.02
SGD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.