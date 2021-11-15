- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 952
Kârla kapanan işlemler:
2 258 (76.49%)
Zararla kapanan işlemler:
694 (23.51%)
En iyi işlem:
123.92 SGD
En kötü işlem:
-171.66 SGD
Brüt kâr:
23 113.02 SGD (114 483 pips)
Brüt zarar:
-23 160.01 SGD (96 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (303.41 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
557.76 SGD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
13.94%
Maks. mevduat yükü:
24.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
1 390 (47.09%)
Satış işlemleri:
1 562 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 SGD
Ortalama kâr:
10.24 SGD
Ortalama zarar:
-33.37 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-180.04 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.18 SGD (6)
Aylık büyüme:
-9.14%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
213.00 SGD
Maksimum:
2 264.31 SGD (92.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.84% (2 264.24 SGD)
Varlığa göre:
8.38% (81.40 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|995
|USDJPY
|333
|GBPUSD
|285
|GBPJPY
|161
|EURGBP
|159
|AUDJPY
|159
|EURCAD
|154
|USDCAD
|136
|EURAUD
|110
|CHFSGD
|80
|USDCHF
|67
|AUDCAD
|53
|CHFJPY
|37
|EURCHF
|32
|AUDNZD
|32
|AUDUSD
|30
|SGDJPY
|28
|EURJPY
|23
|USDSGD
|18
|GBPCAD
|15
|CADCHF
|9
|EURSGD
|9
|GBPCHF
|7
|GBPAUD
|7
|CADJPY
|5
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|NZDCAD
|2
|AUDSGD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|393
|USDJPY
|-200
|GBPUSD
|-36
|GBPJPY
|231
|EURGBP
|-29
|AUDJPY
|-160
|EURCAD
|145
|USDCAD
|-84
|EURAUD
|-13
|CHFSGD
|89
|USDCHF
|-131
|AUDCAD
|-89
|CHFJPY
|-39
|EURCHF
|4
|AUDNZD
|-3
|AUDUSD
|-26
|SGDJPY
|-18
|EURJPY
|-17
|USDSGD
|-22
|GBPCAD
|-16
|CADCHF
|4
|EURSGD
|6
|GBPCHF
|-8
|GBPAUD
|16
|CADJPY
|-8
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|-5
|NZDCAD
|-23
|AUDSGD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.9K
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPJPY
|946
|EURGBP
|880
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|1.7K
|USDCAD
|1.8K
|EURAUD
|-283
|CHFSGD
|690
|USDCHF
|-505
|AUDCAD
|-377
|CHFJPY
|-874
|EURCHF
|287
|AUDNZD
|-528
|AUDUSD
|-426
|SGDJPY
|-96
|EURJPY
|-326
|USDSGD
|-173
|GBPCAD
|49
|CADCHF
|152
|EURSGD
|285
|GBPCHF
|23
|GBPAUD
|517
|CADJPY
|-267
|AUDCHF
|71
|NZDJPY
|-175
|NZDCAD
|-147
|AUDSGD
|9
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.92 SGD
En kötü işlem: -172 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +303.41 SGD
Maksimum ardışık zarar: -180.04 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 672
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 20952
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.51 × 55044
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 783
|
ICMarkets-MT5
|1.65 × 12382
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.86 × 654
