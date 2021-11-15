SignauxSections
Dua Yong Rew

MOE ICM

Dua Yong Rew
0 avis
Fiabilité
249 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 5%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 951
Bénéfice trades:
2 257 (76.48%)
Perte trades:
694 (23.52%)
Meilleure transaction:
123.92 SGD
Pire transaction:
-171.66 SGD
Bénéfice brut:
23 105.26 SGD (114 454 pips)
Perte brute:
-23 159.24 SGD (96 294 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (303.41 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
557.76 SGD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
13.94%
Charge de dépôt maximale:
24.65%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
1 390 (47.10%)
Courts trades:
1 561 (52.90%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 SGD
Bénéfice moyen:
10.24 SGD
Perte moyenne:
-33.37 SGD
Pertes consécutives maximales:
7 (-180.04 SGD)
Perte consécutive maximale:
-632.18 SGD (6)
Croissance mensuelle:
-8.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
213.00 SGD
Maximal:
2 264.31 SGD (92.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.84% (2 264.24 SGD)
Par fonds propres:
8.38% (81.40 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 994
USDJPY 333
GBPUSD 285
GBPJPY 161
EURGBP 159
AUDJPY 159
EURCAD 154
USDCAD 136
EURAUD 110
CHFSGD 80
USDCHF 67
AUDCAD 53
CHFJPY 37
EURCHF 32
AUDNZD 32
AUDUSD 30
SGDJPY 28
EURJPY 23
USDSGD 18
GBPCAD 15
CADCHF 9
EURSGD 9
GBPCHF 7
GBPAUD 7
CADJPY 5
AUDCHF 3
NZDJPY 2
NZDCAD 2
AUDSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 388
USDJPY -200
GBPUSD -36
GBPJPY 231
EURGBP -29
AUDJPY -160
EURCAD 145
USDCAD -84
EURAUD -13
CHFSGD 89
USDCHF -131
AUDCAD -89
CHFJPY -39
EURCHF 4
AUDNZD -3
AUDUSD -26
SGDJPY -18
EURJPY -17
USDSGD -22
GBPCAD -16
CADCHF 4
EURSGD 6
GBPCHF -8
GBPAUD 16
CADJPY -8
AUDCHF 5
NZDJPY -5
NZDCAD -23
AUDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.9K
USDJPY 3K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 946
EURGBP 880
AUDJPY 1.4K
EURCAD 1.7K
USDCAD 1.8K
EURAUD -283
CHFSGD 690
USDCHF -505
AUDCAD -377
CHFJPY -874
EURCHF 287
AUDNZD -528
AUDUSD -426
SGDJPY -96
EURJPY -326
USDSGD -173
GBPCAD 49
CADCHF 152
EURSGD 285
GBPCHF 23
GBPAUD 517
CADJPY -267
AUDCHF 71
NZDJPY -175
NZDCAD -147
AUDSGD 9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.92 SGD
Pire transaction: -172 SGD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +303.41 SGD
Perte consécutive maximale: -180.04 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 672
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 20952
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.51 × 55044
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 780
ICMarkets-MT5
1.65 × 12382
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
Hankotrade-Live
1.86 × 654
163 plus...
Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


Aucun avis
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 02:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1433 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 00:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1426 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.04 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1418 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1399 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.01 03:35
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.26 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.23 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.04 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.03 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
