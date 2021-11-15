- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 951
Bénéfice trades:
2 257 (76.48%)
Perte trades:
694 (23.52%)
Meilleure transaction:
123.92 SGD
Pire transaction:
-171.66 SGD
Bénéfice brut:
23 105.26 SGD (114 454 pips)
Perte brute:
-23 159.24 SGD (96 294 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (303.41 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
557.76 SGD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
13.94%
Charge de dépôt maximale:
24.65%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
1 390 (47.10%)
Courts trades:
1 561 (52.90%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 SGD
Bénéfice moyen:
10.24 SGD
Perte moyenne:
-33.37 SGD
Pertes consécutives maximales:
7 (-180.04 SGD)
Perte consécutive maximale:
-632.18 SGD (6)
Croissance mensuelle:
-8.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
213.00 SGD
Maximal:
2 264.31 SGD (92.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.84% (2 264.24 SGD)
Par fonds propres:
8.38% (81.40 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|994
|USDJPY
|333
|GBPUSD
|285
|GBPJPY
|161
|EURGBP
|159
|AUDJPY
|159
|EURCAD
|154
|USDCAD
|136
|EURAUD
|110
|CHFSGD
|80
|USDCHF
|67
|AUDCAD
|53
|CHFJPY
|37
|EURCHF
|32
|AUDNZD
|32
|AUDUSD
|30
|SGDJPY
|28
|EURJPY
|23
|USDSGD
|18
|GBPCAD
|15
|CADCHF
|9
|EURSGD
|9
|GBPCHF
|7
|GBPAUD
|7
|CADJPY
|5
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|NZDCAD
|2
|AUDSGD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|388
|USDJPY
|-200
|GBPUSD
|-36
|GBPJPY
|231
|EURGBP
|-29
|AUDJPY
|-160
|EURCAD
|145
|USDCAD
|-84
|EURAUD
|-13
|CHFSGD
|89
|USDCHF
|-131
|AUDCAD
|-89
|CHFJPY
|-39
|EURCHF
|4
|AUDNZD
|-3
|AUDUSD
|-26
|SGDJPY
|-18
|EURJPY
|-17
|USDSGD
|-22
|GBPCAD
|-16
|CADCHF
|4
|EURSGD
|6
|GBPCHF
|-8
|GBPAUD
|16
|CADJPY
|-8
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|-5
|NZDCAD
|-23
|AUDSGD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.9K
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPJPY
|946
|EURGBP
|880
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|1.7K
|USDCAD
|1.8K
|EURAUD
|-283
|CHFSGD
|690
|USDCHF
|-505
|AUDCAD
|-377
|CHFJPY
|-874
|EURCHF
|287
|AUDNZD
|-528
|AUDUSD
|-426
|SGDJPY
|-96
|EURJPY
|-326
|USDSGD
|-173
|GBPCAD
|49
|CADCHF
|152
|EURSGD
|285
|GBPCHF
|23
|GBPAUD
|517
|CADJPY
|-267
|AUDCHF
|71
|NZDJPY
|-175
|NZDCAD
|-147
|AUDSGD
|9
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +123.92 SGD
Pire transaction: -172 SGD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +303.41 SGD
Perte consécutive maximale: -180.04 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 672
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 20952
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.51 × 55044
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 780
|
ICMarkets-MT5
|1.65 × 12382
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.86 × 654
163 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Mixture Of Expert
Recommended broker list, please refer to my profile
https://www.mql5.com/en/users/doshur
Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
5%
0
0
USD
USD
2.2K
SGD
SGD
249
99%
2 951
76%
14%
0.99
-0.02
SGD
SGD
53%
1:500