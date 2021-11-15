SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MOE ICM
Dua Yong Rew

MOE ICM

Dua Yong Rew
0 recensioni
Affidabilità
250 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 6%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 952
Profit Trade:
2 258 (76.49%)
Loss Trade:
694 (23.51%)
Best Trade:
123.92 SGD
Worst Trade:
-171.66 SGD
Profitto lordo:
23 113.02 SGD (114 483 pips)
Perdita lorda:
-23 160.01 SGD (96 294 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (303.41 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
557.76 SGD (13)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
13.94%
Massimo carico di deposito:
24.65%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
1 390 (47.09%)
Short Trade:
1 562 (52.91%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 SGD
Profitto medio:
10.24 SGD
Perdita media:
-33.37 SGD
Massime perdite consecutive:
7 (-180.04 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-632.18 SGD (6)
Crescita mensile:
-8.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
213.00 SGD
Massimale:
2 264.31 SGD (92.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.84% (2 264.24 SGD)
Per equità:
8.38% (81.40 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 995
USDJPY 333
GBPUSD 285
GBPJPY 161
EURGBP 159
AUDJPY 159
EURCAD 154
USDCAD 136
EURAUD 110
CHFSGD 80
USDCHF 67
AUDCAD 53
CHFJPY 37
EURCHF 32
AUDNZD 32
AUDUSD 30
SGDJPY 28
EURJPY 23
USDSGD 18
GBPCAD 15
CADCHF 9
EURSGD 9
GBPCHF 7
GBPAUD 7
CADJPY 5
AUDCHF 3
NZDJPY 2
NZDCAD 2
AUDSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 393
USDJPY -200
GBPUSD -36
GBPJPY 231
EURGBP -29
AUDJPY -160
EURCAD 145
USDCAD -84
EURAUD -13
CHFSGD 89
USDCHF -131
AUDCAD -89
CHFJPY -39
EURCHF 4
AUDNZD -3
AUDUSD -26
SGDJPY -18
EURJPY -17
USDSGD -22
GBPCAD -16
CADCHF 4
EURSGD 6
GBPCHF -8
GBPAUD 16
CADJPY -8
AUDCHF 5
NZDJPY -5
NZDCAD -23
AUDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.9K
USDJPY 3K
GBPUSD 1.7K
GBPJPY 946
EURGBP 880
AUDJPY 1.4K
EURCAD 1.7K
USDCAD 1.8K
EURAUD -283
CHFSGD 690
USDCHF -505
AUDCAD -377
CHFJPY -874
EURCHF 287
AUDNZD -528
AUDUSD -426
SGDJPY -96
EURJPY -326
USDSGD -173
GBPCAD 49
CADCHF 152
EURSGD 285
GBPCHF 23
GBPAUD 517
CADJPY -267
AUDCHF 71
NZDJPY -175
NZDCAD -147
AUDSGD 9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.92 SGD
Worst Trade: -172 SGD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +303.41 SGD
Massima perdita consecutiva: -180.04 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 672
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 20952
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.51 × 55044
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.65 × 12382
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
Hankotrade-Live
1.86 × 654
163 più
Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


Non ci sono recensioni
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.19 02:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1433 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 00:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1426 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.04 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1418 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.16 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.16 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1399 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.01 03:35
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.26 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 495 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.23 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.04 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.03 05:24
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
