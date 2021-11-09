SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I288 The present for mother
Guan Xi Liang

I288 The present for mother

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
203 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 228%
ICMarketsSC-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 013
Kârla kapanan işlemler:
8 558 (71.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 455 (28.76%)
En iyi işlem:
77.99 CHF
En kötü işlem:
-52.22 CHF
Brüt kâr:
8 471.01 CHF (584 562 pips)
Brüt zarar:
-5 339.32 CHF (427 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
195 (87.49 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
167.57 CHF (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
28.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
5 092 (42.39%)
Satış işlemleri:
6 921 (57.61%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.26 CHF
Ortalama kâr:
0.99 CHF
Ortalama zarar:
-1.55 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-31.10 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-272.71 CHF (30)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
27.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
442.45 CHF
Maksimum:
680.75 CHF (35.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.11% (680.75 CHF)
Varlığa göre:
48.76% (1 530.64 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1566
AUDCAD 1274
GBPAUD 906
USDCAD 903
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
AUDNZD 750
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.9K
AUDCAD 1.1K
GBPAUD 101
USDCAD 92
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
AUDNZD 528
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 66K
AUDCAD 49K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
AUDNZD 34K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.99 CHF
En kötü işlem: -52 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +87.49 CHF
Maksimum ardışık zarar: -31.10 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
OneRoyal-Server
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 daha fazla...
给妈妈的礼物
İnceleme yok
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.02.02 10:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.74% of days out of 815 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.02 10:15
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
