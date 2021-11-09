- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 013
Kârla kapanan işlemler:
8 558 (71.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 455 (28.76%)
En iyi işlem:
77.99 CHF
En kötü işlem:
-52.22 CHF
Brüt kâr:
8 471.01 CHF (584 562 pips)
Brüt zarar:
-5 339.32 CHF (427 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
195 (87.49 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
167.57 CHF (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
28.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
5 092 (42.39%)
Satış işlemleri:
6 921 (57.61%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.26 CHF
Ortalama kâr:
0.99 CHF
Ortalama zarar:
-1.55 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-31.10 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-272.71 CHF (30)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
27.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
442.45 CHF
Maksimum:
680.75 CHF (35.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.11% (680.75 CHF)
Varlığa göre:
48.76% (1 530.64 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1566
|AUDCAD
|1274
|GBPAUD
|906
|USDCAD
|903
|USDCHF
|814
|EURUSD
|784
|EURCAD
|776
|AUDNZD
|750
|GBPUSD
|713
|GBPCAD
|711
|EURGBP
|578
|EURCHF
|570
|EURAUD
|530
|GBPCHF
|256
|AUDUSD
|249
|EURJPY
|197
|CHFJPY
|121
|USDJPY
|109
|CADCHF
|100
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|35
|GBPJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPAUD
|101
|USDCAD
|92
|USDCHF
|86
|EURUSD
|-325
|EURCAD
|63
|AUDNZD
|528
|GBPUSD
|57
|GBPCAD
|-12
|EURGBP
|-50
|EURCHF
|-62
|EURAUD
|63
|GBPCHF
|-111
|AUDUSD
|-55
|EURJPY
|-5
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|13
|CADCHF
|-121
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|-65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|66K
|AUDCAD
|49K
|GBPAUD
|3.9K
|USDCAD
|6.6K
|USDCHF
|5K
|EURUSD
|-11K
|EURCAD
|7.2K
|AUDNZD
|34K
|GBPUSD
|4.4K
|GBPCAD
|-4K
|EURGBP
|1.6K
|EURCHF
|-2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-2K
|EURJPY
|-461
|CHFJPY
|2.7K
|USDJPY
|589
|CADCHF
|-4.5K
|AUDJPY
|301
|AUDCHF
|305
|GBPJPY
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.99 CHF
En kötü işlem: -52 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +87.49 CHF
Maksimum ardışık zarar: -31.10 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 669
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 20547
|
ICMarketsSC-MT5
|1.47 × 53062
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 783
|
ICMarkets-MT5
|1.63 × 12172
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
228%
0
0
USD
USD
3.8K
CHF
CHF
203
99%
12 013
71%
97%
1.58
0.26
CHF
CHF
49%
1:200