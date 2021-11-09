- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
12 013
Bénéfice trades:
8 558 (71.23%)
Perte trades:
3 455 (28.76%)
Meilleure transaction:
77.99 CHF
Pire transaction:
-52.22 CHF
Bénéfice brut:
8 471.01 CHF (584 562 pips)
Perte brute:
-5 339.32 CHF (427 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
195 (87.49 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
167.57 CHF (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.19%
Charge de dépôt maximale:
28.58%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
5 092 (42.39%)
Courts trades:
6 921 (57.61%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.26 CHF
Bénéfice moyen:
0.99 CHF
Perte moyenne:
-1.55 CHF
Pertes consécutives maximales:
53 (-31.10 CHF)
Perte consécutive maximale:
-272.71 CHF (30)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
27.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
442.45 CHF
Maximal:
680.75 CHF (35.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.11% (680.75 CHF)
Par fonds propres:
48.76% (1 530.64 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1566
|AUDCAD
|1274
|GBPAUD
|906
|USDCAD
|903
|USDCHF
|814
|EURUSD
|784
|EURCAD
|776
|AUDNZD
|750
|GBPUSD
|713
|GBPCAD
|711
|EURGBP
|578
|EURCHF
|570
|EURAUD
|530
|GBPCHF
|256
|AUDUSD
|249
|EURJPY
|197
|CHFJPY
|121
|USDJPY
|109
|CADCHF
|100
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|35
|GBPJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPAUD
|101
|USDCAD
|92
|USDCHF
|86
|EURUSD
|-325
|EURCAD
|63
|AUDNZD
|528
|GBPUSD
|57
|GBPCAD
|-12
|EURGBP
|-50
|EURCHF
|-62
|EURAUD
|63
|GBPCHF
|-111
|AUDUSD
|-55
|EURJPY
|-5
|CHFJPY
|46
|USDJPY
|13
|CADCHF
|-121
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|-65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|66K
|AUDCAD
|49K
|GBPAUD
|3.9K
|USDCAD
|6.6K
|USDCHF
|5K
|EURUSD
|-11K
|EURCAD
|7.2K
|AUDNZD
|34K
|GBPUSD
|4.4K
|GBPCAD
|-4K
|EURGBP
|1.6K
|EURCHF
|-2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-2K
|EURJPY
|-461
|CHFJPY
|2.7K
|USDJPY
|589
|CADCHF
|-4.5K
|AUDJPY
|301
|AUDCHF
|305
|GBPJPY
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +77.99 CHF
Pire transaction: -52 CHF
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +87.49 CHF
Perte consécutive maximale: -31.10 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 669
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 20547
|
ICMarketsSC-MT5
|1.47 × 53062
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 780
|
ICMarkets-MT5
|1.63 × 12172
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
给妈妈的礼物
Aucun avis
