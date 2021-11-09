SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / I288 The present for mother
Guan Xi Liang

I288 The present for mother

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
203 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 228%
ICMarketsSC-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 013
Bénéfice trades:
8 558 (71.23%)
Perte trades:
3 455 (28.76%)
Meilleure transaction:
77.99 CHF
Pire transaction:
-52.22 CHF
Bénéfice brut:
8 471.01 CHF (584 562 pips)
Perte brute:
-5 339.32 CHF (427 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
195 (87.49 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
167.57 CHF (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.19%
Charge de dépôt maximale:
28.58%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
5 092 (42.39%)
Courts trades:
6 921 (57.61%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.26 CHF
Bénéfice moyen:
0.99 CHF
Perte moyenne:
-1.55 CHF
Pertes consécutives maximales:
53 (-31.10 CHF)
Perte consécutive maximale:
-272.71 CHF (30)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
27.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
442.45 CHF
Maximal:
680.75 CHF (35.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.11% (680.75 CHF)
Par fonds propres:
48.76% (1 530.64 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1566
AUDCAD 1274
GBPAUD 906
USDCAD 903
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
AUDNZD 750
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.9K
AUDCAD 1.1K
GBPAUD 101
USDCAD 92
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
AUDNZD 528
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 66K
AUDCAD 49K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
AUDNZD 34K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.99 CHF
Pire transaction: -52 CHF
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +87.49 CHF
Perte consécutive maximale: -31.10 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
OneRoyal-Server
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 780
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 plus...
给妈妈的礼物
Aucun avis
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.02.02 10:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.74% of days out of 815 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.02 10:15
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
