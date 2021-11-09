SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I288 The present for mother
Guan Xi Liang

I288 The present for mother

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
203 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 228%
ICMarketsSC-MT5
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 013
Profit Trade:
8 558 (71.23%)
Loss Trade:
3 455 (28.76%)
Best Trade:
77.99 CHF
Worst Trade:
-52.22 CHF
Profitto lordo:
8 471.01 CHF (584 562 pips)
Perdita lorda:
-5 339.32 CHF (427 131 pips)
Vincite massime consecutive:
195 (87.49 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
167.57 CHF (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.19%
Massimo carico di deposito:
28.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
5 092 (42.39%)
Short Trade:
6 921 (57.61%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.26 CHF
Profitto medio:
0.99 CHF
Perdita media:
-1.55 CHF
Massime perdite consecutive:
53 (-31.10 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-272.71 CHF (30)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
27.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
442.45 CHF
Massimale:
680.75 CHF (35.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.11% (680.75 CHF)
Per equità:
48.76% (1 530.64 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1566
AUDCAD 1274
GBPAUD 906
USDCAD 903
USDCHF 814
EURUSD 784
EURCAD 776
AUDNZD 750
GBPUSD 713
GBPCAD 711
EURGBP 578
EURCHF 570
EURAUD 530
GBPCHF 256
AUDUSD 249
EURJPY 197
CHFJPY 121
USDJPY 109
CADCHF 100
AUDJPY 56
AUDCHF 35
GBPJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.9K
AUDCAD 1.1K
GBPAUD 101
USDCAD 92
USDCHF 86
EURUSD -325
EURCAD 63
AUDNZD 528
GBPUSD 57
GBPCAD -12
EURGBP -50
EURCHF -62
EURAUD 63
GBPCHF -111
AUDUSD -55
EURJPY -5
CHFJPY 46
USDJPY 13
CADCHF -121
AUDJPY 4
AUDCHF 14
GBPJPY -65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 66K
AUDCAD 49K
GBPAUD 3.9K
USDCAD 6.6K
USDCHF 5K
EURUSD -11K
EURCAD 7.2K
AUDNZD 34K
GBPUSD 4.4K
GBPCAD -4K
EURGBP 1.6K
EURCHF -2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCHF -1.6K
AUDUSD -2K
EURJPY -461
CHFJPY 2.7K
USDJPY 589
CADCHF -4.5K
AUDJPY 301
AUDCHF 305
GBPJPY -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.99 CHF
Worst Trade: -52 CHF
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +87.49 CHF
Massima perdita consecutiva: -31.10 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
OneRoyal-Server
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
给妈妈的礼物
Non ci sono recensioni
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.02.02 10:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.74% of days out of 815 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.02 10:15
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
I288 The present for mother
999USD al mese
228%
0
0
USD
3.8K
CHF
203
99%
12 013
71%
97%
1.58
0.26
CHF
49%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.