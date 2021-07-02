- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 121
Kârla kapanan işlemler:
777 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
344 (30.69%)
En iyi işlem:
18.86 AUD
En kötü işlem:
-37.29 AUD
Brüt kâr:
658.14 AUD (27 516 pips)
Brüt zarar:
-679.02 AUD (20 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (7.19 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
32.00 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.45%
Maks. mevduat yükü:
23.99%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
456 (40.68%)
Satış işlemleri:
665 (59.32%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.85 AUD
Ortalama zarar:
-1.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.77 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.30 AUD (2)
Aylık büyüme:
8.45%
Yıllık tahmin:
102.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.87 AUD
Maksimum:
161.50 AUD (102.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.98% (161.38 AUD)
Varlığa göre:
15.54% (30.19 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|517
|EURCHF
|45
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-36
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|4.7K
|EURCHF
|92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.86 AUD
En kötü işlem: -37 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.19 AUD
Maksimum ardışık zarar: -17.77 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.75 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
MatchTrade-LIVE
|1.21 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|1.33 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.49 × 13669
|
Exness-MT5Real12
|1.74 × 77
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 7829
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.99 × 72
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|2.02 × 59
|
Exness-MT5Real3
|2.15 × 542
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.36 × 301
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 235
|
Tradeview-Live
|2.45 × 147
|
Exness-MT5Real8
|2.52 × 669
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
40%
0
0
USD
USD
125
AUD
AUD
223
99%
1 121
69%
5%
0.96
-0.02
AUD
AUD
59%
1:500