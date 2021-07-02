SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Night Hunter Pro MT5 Extreme
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro MT5 Extreme

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
223 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 40%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 121
Kârla kapanan işlemler:
777 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
344 (30.69%)
En iyi işlem:
18.86 AUD
En kötü işlem:
-37.29 AUD
Brüt kâr:
658.14 AUD (27 516 pips)
Brüt zarar:
-679.02 AUD (20 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (7.19 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
32.00 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.45%
Maks. mevduat yükü:
23.99%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
456 (40.68%)
Satış işlemleri:
665 (59.32%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.85 AUD
Ortalama zarar:
-1.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-17.77 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.30 AUD (2)
Aylık büyüme:
8.45%
Yıllık tahmin:
102.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.87 AUD
Maksimum:
161.50 AUD (102.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.98% (161.38 AUD)
Varlığa göre:
15.54% (30.19 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 559
GBPUSD 517
EURCHF 45
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -36
GBPUSD 27
EURCHF -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.5K
GBPUSD 4.7K
EURCHF 92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.86 AUD
En kötü işlem: -37 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.19 AUD
Maksimum ardışık zarar: -17.77 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.75 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
MatchTrade-LIVE
1.21 × 14
SCFMLimited-Live2
1.33 × 6
ICMarkets-MT5
1.49 × 13669
Exness-MT5Real12
1.74 × 77
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 7829
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.99 × 72
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
2.02 × 59
Exness-MT5Real3
2.15 × 542
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.36 × 301
FusionMarkets-Live
2.43 × 235
Tradeview-Live
2.45 × 147
Exness-MT5Real8
2.52 × 669
130 daha fazla...
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
2025.06.22 21:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.16 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 22:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 02:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.08 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.08 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.02 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.18 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Night Hunter Pro MT5 Extreme
Ayda 999 USD
40%
0
0
USD
125
AUD
223
99%
1 121
69%
5%
0.96
-0.02
AUD
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.