- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 119
Bénéfice trades:
775 (69.25%)
Perte trades:
344 (30.74%)
Meilleure transaction:
18.86 AUD
Pire transaction:
-37.29 AUD
Bénéfice brut:
655.97 AUD (27 443 pips)
Perte brute:
-678.84 AUD (20 181 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (7.19 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.00 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.45%
Charge de dépôt maximale:
23.99%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
456 (40.75%)
Courts trades:
663 (59.25%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.02 AUD
Bénéfice moyen:
0.85 AUD
Perte moyenne:
-1.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-17.77 AUD)
Perte consécutive maximale:
-47.30 AUD (2)
Croissance mensuelle:
6.22%
Prévision annuelle:
75.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.87 AUD
Maximal:
161.50 AUD (102.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.98% (161.38 AUD)
Par fonds propres:
15.54% (30.19 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|558
|GBPUSD
|516
|EURCHF
|45
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-37
|GBPUSD
|26
|EURCHF
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|4.7K
|EURCHF
|92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18.86 AUD
Pire transaction: -37 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +7.19 AUD
Perte consécutive maximale: -17.77 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.75 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
MatchTrade-LIVE
|1.21 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|1.33 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.49 × 13669
|
Exness-MT5Real12
|1.74 × 77
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 7829
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.99 × 72
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|2.02 × 59
|
Exness-MT5Real3
|2.15 × 542
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.36 × 301
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 235
|
Tradeview-Live
|2.45 × 147
|
Exness-MT5Real8
|2.52 × 669
|
FXView-Live
|2.55 × 11
129 plus...
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
Aucun avis
