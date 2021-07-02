SignauxSections
Night Hunter Pro MT5 Extreme

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
223 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 38%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 119
Bénéfice trades:
775 (69.25%)
Perte trades:
344 (30.74%)
Meilleure transaction:
18.86 AUD
Pire transaction:
-37.29 AUD
Bénéfice brut:
655.97 AUD (27 443 pips)
Perte brute:
-678.84 AUD (20 181 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (7.19 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.00 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.45%
Charge de dépôt maximale:
23.99%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
456 (40.75%)
Courts trades:
663 (59.25%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.02 AUD
Bénéfice moyen:
0.85 AUD
Perte moyenne:
-1.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-17.77 AUD)
Perte consécutive maximale:
-47.30 AUD (2)
Croissance mensuelle:
6.22%
Prévision annuelle:
75.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.87 AUD
Maximal:
161.50 AUD (102.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.98% (161.38 AUD)
Par fonds propres:
15.54% (30.19 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 558
GBPUSD 516
EURCHF 45
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -37
GBPUSD 26
EURCHF -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.5K
GBPUSD 4.7K
EURCHF 92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.86 AUD
Pire transaction: -37 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +7.19 AUD
Perte consécutive maximale: -17.77 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.75 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
MatchTrade-LIVE
1.21 × 14
SCFMLimited-Live2
1.33 × 6
ICMarkets-MT5
1.49 × 13669
Exness-MT5Real12
1.74 × 77
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 7829
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.99 × 72
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
2.02 × 59
Exness-MT5Real3
2.15 × 542
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.36 × 301
FusionMarkets-Live
2.43 × 235
Tradeview-Live
2.45 × 147
Exness-MT5Real8
2.52 × 669
FXView-Live
2.55 × 11
129 plus...
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
Aucun avis
2025.06.22 21:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.16 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 22:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 02:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.08 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.08 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.02 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.18 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.