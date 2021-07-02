Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MarketEquityInc-Live 0.00 × 2 FairMarkets-LDN1 0.00 × 1 FairMarkets-MT5Live-4 0.00 × 1 STMarket-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.75 × 4 ICMarketsEU-MT5-2 0.75 × 4 TeleTRADECY-Sharp ECN 1.00 × 14 MatchTrade-LIVE 1.21 × 14 SCFMLimited-Live2 1.33 × 6 ICMarkets-MT5 1.49 × 13669 Exness-MT5Real12 1.74 × 77 AlpariEvrasia-MT5 1.85 × 60 Exness-MT5Real2 1.87 × 45 ICMarketsSC-MT5 1.88 × 7829 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.99 × 72 CDGGlobal-Server 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 2.02 × 59 Exness-MT5Real3 2.15 × 542 LibertexCom-MT5 Real Server 2.33 × 3 AKFXFinancial-MT5Live-2 2.36 × 301 FusionMarkets-Live 2.43 × 235 Tradeview-Live 2.45 × 147 Exness-MT5Real8 2.52 × 669 FXView-Live 2.55 × 11 129 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou