Segnali / MetaTrader 5 / Night Hunter Pro MT5 Extreme
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro MT5 Extreme

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
223 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 40%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 121
Profit Trade:
777 (69.31%)
Loss Trade:
344 (30.69%)
Best Trade:
18.86 AUD
Worst Trade:
-37.29 AUD
Profitto lordo:
658.14 AUD (27 516 pips)
Perdita lorda:
-679.02 AUD (20 181 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (7.19 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
32.00 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.45%
Massimo carico di deposito:
23.99%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
456 (40.68%)
Short Trade:
665 (59.32%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.85 AUD
Perdita media:
-1.97 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.77 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-47.30 AUD (2)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
73.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.87 AUD
Massimale:
161.50 AUD (102.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.98% (161.38 AUD)
Per equità:
15.54% (30.19 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 559
GBPUSD 517
EURCHF 45
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -36
GBPUSD 27
EURCHF -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.5K
GBPUSD 4.7K
EURCHF 92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.86 AUD
Worst Trade: -37 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.19 AUD
Massima perdita consecutiva: -17.77 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.75 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
MatchTrade-LIVE
1.21 × 14
SCFMLimited-Live2
1.33 × 6
ICMarkets-MT5
1.49 × 13669
Exness-MT5Real12
1.74 × 77
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 7829
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.99 × 72
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
2.02 × 59
Exness-MT5Real3
2.15 × 542
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.36 × 301
FusionMarkets-Live
2.43 × 235
Tradeview-Live
2.45 × 147
Exness-MT5Real8
2.52 × 669
130 più
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
Non ci sono recensioni
2025.06.22 21:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.16 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 22:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 02:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.08 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.08 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.02 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.18 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Night Hunter Pro MT5 Extreme
999USD al mese
40%
0
0
USD
125
AUD
223
99%
1 121
69%
5%
0.96
-0.02
AUD
59%
1:500
Copia

