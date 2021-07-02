- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 121
Profit Trade:
777 (69.31%)
Loss Trade:
344 (30.69%)
Best Trade:
18.86 AUD
Worst Trade:
-37.29 AUD
Profitto lordo:
658.14 AUD (27 516 pips)
Perdita lorda:
-679.02 AUD (20 181 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (7.19 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
32.00 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.45%
Massimo carico di deposito:
23.99%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
456 (40.68%)
Short Trade:
665 (59.32%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.85 AUD
Perdita media:
-1.97 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-17.77 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-47.30 AUD (2)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
73.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.87 AUD
Massimale:
161.50 AUD (102.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.98% (161.38 AUD)
Per equità:
15.54% (30.19 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|517
|EURCHF
|45
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-36
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|4.7K
|EURCHF
|92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.86 AUD
Worst Trade: -37 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.19 AUD
Massima perdita consecutiva: -17.77 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.75 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
MatchTrade-LIVE
|1.21 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|1.33 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.49 × 13669
|
Exness-MT5Real12
|1.74 × 77
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 7829
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.99 × 72
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|2.02 × 59
|
Exness-MT5Real3
|2.15 × 542
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.36 × 301
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 235
|
Tradeview-Live
|2.45 × 147
|
Exness-MT5Real8
|2.52 × 669
130 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Night Hunter Pro MT 5 running with high risks. Set file for the EA with risks of this signal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
40%
0
0
USD
USD
125
AUD
AUD
223
99%
1 121
69%
5%
0.96
-0.02
AUD
AUD
59%
1:500