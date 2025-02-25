FiyatlarBölümler
Dövizler / YSG
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe

9.91 USD 0.20 (1.98%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YSG fiyatı bugün -1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.90 ve Yüksek fiyatı olarak 10.28 aralığında işlem gördü.

Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.90 10.28
Yıllık aralık
3.01 11.57
Önceki kapanış
10.11
Açılış
10.01
Satış
9.91
Alış
10.21
Düşük
9.90
Yüksek
10.28
Hacim
282
Günlük değişim
-1.98%
Aylık değişim
5.54%
6 aylık değişim
110.85%
Yıllık değişim
184.77%
