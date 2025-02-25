Währungen / YSG
YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe
10.11 USD 0.18 (1.81%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YSG hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.81 bis zu einem Hoch von 10.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.81 10.11
Jahresspanne
3.01 11.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.93
- Eröffnung
- 9.90
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Tief
- 9.81
- Hoch
- 10.11
- Volumen
- 199
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- 7.67%
- 6-Monatsänderung
- 115.11%
- Jahresänderung
- 190.52%
