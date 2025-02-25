KurseKategorien
Währungen / YSG
Zurück zum Aktien

YSG: Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe

10.11 USD 0.18 (1.81%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YSG hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.81 bis zu einem Hoch von 10.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YSG News

Tagesspanne
9.81 10.11
Jahresspanne
3.01 11.57
Vorheriger Schlusskurs
9.93
Eröffnung
9.90
Bid
10.11
Ask
10.41
Tief
9.81
Hoch
10.11
Volumen
199
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
7.67%
6-Monatsänderung
115.11%
Jahresänderung
190.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K